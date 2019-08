Rechaza AMLO presionar renuncia en ASEA

San Juan, Puerto Rico— El presidente López Obrador rechazó algún tipo de presión por parte del Gobierno federal en la renuncia de Luis Vera Morales, director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía, y Ambiente (ASEA).

"No hay ninguna presión, no se utilizan esos métodos para nada, deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, que no se haga el Tren Maya... ya hablamos de eso", dijo el mandatario.

Cuestionado sobre si la presión habría sido del Secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, por la autorización del impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, López Obrador defendió la labor del funcionario.

"Es una gente íntegra, además de ser una eminencia en la materia, que es de los que más saben, no de los famosos, sino que realmente sabe de materia en ecología, medio ambiente, además de eso es un hombre profesional, inteligente, es honesto", agregó.