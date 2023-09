Rechaza AMLO petición de tirar casa de Gálvez

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer la exigencia de Morena en la Ciudad de México para demoler la casa de la senadora Xóchitl Gálvez, por supuestas irregularidades relacionadas con su construcción.

El mandatario se pronunció en contra de la idea impulsada por los morenistas, tras advertir que, en el ámbito político, los opositores deben ser tratados como adversarios, pero no como enemigos.

PUBLICIDAD

“Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento (Frente Amplio por México)”, dijo en Palacio Nacional.

“No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la Oposición”, recordó.

A pesar de que él mismo ha lanzado críticas contra Gálvez, el tabasqueño se pronunció en contra de las campañas de linchamiento o de aplicar la ley del talión, ya que “así no se resuelven las cosas”.

El pasado 12 de septiembre, la dirigencia de Morena en la Ciudad de México exigió la clausura, resguardo y hasta demolición de la casa en la que habita la aspirante presidencial del Frente opositor.

Según el partido del presidente, el inmueble, ubicado en la colonia Reforma Social, no tiene permiso de uso y ocupación.

La exigencia de los morenistas provocó reacciones de Gálvez y de dirigentes de Oposición, que acusaron a López Obrador de estar detrás de estos señalamientos.