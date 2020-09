Rechaza AMLO iniciativa para aumentar impuesto a refrescos

Reforma

Ciudad de México.- La bola fácil lanzada por el Senado fue bateada a placer por el presidente de la República.

En su agenda para la 64 Legislatura, la bancada morenista en el Senado ofreció gravar herencias e incluso subir 317 por ciento el impuesto al refresco.

Andrés Manuel López Obrador, quien desde la campaña presidencial prometió no subir impuestos, mandó la pelota fuera del estadio, justo en la antesala de los comicios locales de octubre próximo y con la mira puesta en los federales de 2021.

"No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Para que se entienda: se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento", dijo.

"Y en el caso de los refrescos, de los productos industrializados, de cigarros y alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el Gobierno tenga de esa forma dinero. No estoy de acuerdo con eso", externó.

El mandatario consideró que el nuevo etiquetado nutrimental ha contribuido para prevenir a la población sobre el consumo de productos industrializados, por lo que, en su opinión, no es necesario seguir gravando dichos productos.

"Eso lo considero más importante que estar gravando, gravando y gravando estos productos. Además, con todo respeto, si es el Senado, pues hasta que llegue la Ley de Ingresos tienen ellos la facultad de plantearlo; pero en el caso del Presupuesto, eso es exclusivo de la Cámara de Diputados", refirió.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aclaró que las propuestas para gravar las herencias, aumentar el impuesto a los refrescos y abrir una discusión sobre progresividad fiscal carecen del respaldo de la fracción.

Explicó que esos temas fueron planteados por miembros de su bancada, entre un total de 453 temas, como la iniciativa del oaxaqueño Salomón Jara para aumentar el impuesto de 1.20 a 5 pesos por litro de refresco.

"No hay iniciativa para gravar herencias, se puede presentar, pero no tiene aval de grupo, y no hay iniciativa para gravar refrescos. Vamos a esperar qué propone la Ley de Ingresos", dijo Monreal en rueda de prensa.

No obstante, admitió que la necesidad de recursos obligará a hacer una revisión de la política fiscal. "El Congreso no puede rehuir a la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva", advirtió.