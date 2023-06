Rechaza AMLO exigencia de secuestradores en Chiapas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la exigencia de los hombres armados que el martes secuestraron a 16 agentes de la Secretaría de Seguridad de Chiapas.

Ayer, los elementos plagiados pidieron al gobernador morenista Rutilio Escandón en un video -grabado en el sitio donde se encuentran cautivos- destituir a sus jefes policiacos como condición para que sean liberados.

En conferencia, el mandatario aseguró que los mandos policiacos no serán despedidos, pero sí investigados.

Pidió a los secuestradores liberar a los agentes sin condiciones.

"Nosotros lo que pensamos en este caso es, primero, que se libere a los detenidos, sin ninguna condición, que se libere a los detenidos, porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes", dijo.

"Y la autoridad del Estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como cómplices o malos servidores públicos. Vamos a investigarlo como hacemos con todos los casos donde hay señalamientos de corrupción", agregó.

- ¿No se les separará de su cargo?

- "No", respondió.

"Primero, queremos que libere, porque ese no es el modo, eso no lo vamos a aceptar, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados. Si dicen: 'lo hacemos porque hay tres funcionarios corruptos', la autoridad competente, el Gobierno de Chiapas, tiene que investigar si hay elementos, si hay pruebas, si con corruptos, si no, no".

El tabasqueño reconoció que hay disputas criminales en Chiapas y pidió a los secuestradores recapacitar.

" Y nada de que es un asunto de la autoridad local, no, es asunto que tiene que ver con todos, tiene que ver con la seguridad pública y con todos los mexicanos. Tiene que ver con eso, ojalá y recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos".

- ¿Quiénes son los secuestradores?

- "Es un grupo que está enfrentado a otro grupo, pero ese es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente. Además, no es el medio, no es la forma, no es el modo".

En el video que circuló ayer, los elementos de la SSP revelaron que su secuestro es una venganza del Cártel Jalisco por el plagio de la cantante Nayeli Cyrene Cinco, ocurrido el fin de semana pasado, quien presuntamente es rehén de Jesús Esteban Machado, "El Güero Pulseras", líder del Cártel de Sinaloa (CDS).

La mujer fue plagiada en su casa por órdenes del capo debido a que es pareja de un operador del Cártel Jalisco, rival de plaza de los sinaloenses.

La trama criminal escaló el martes con la captura masiva de 16 efectivos de la SSP que el CJNG operó pues considera que las autoridades policiacas chiapanecas están bajo las órdenes del CDS, de ahí que reclamen un intercambio de rehenes (la cantante por los policías) y una destitución de jefes de seguridad.

Las víctimas imploraron en videos que el gobernador morenista, cumpliera la petición de cesar al titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández Terán; al titular de la Policía Estatal, Marco Antonio Burguete Ramos, y al subsecretario de seguridad, Francisco Orantes Abadía.