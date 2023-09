Rebasan miles frontera norte

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Piedras Negras, México.- Llegando en trenes, autobuses y a pie, una nueva ola de migrantes desborda la frontera de México con Texas, ahora impulsada por miles de venezolanos que buscan asilo humanitario en Estados Unidos. El epicentro de la crisis es el cruce de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas, donde unos 3 mil 500 migrantes, principalmente familias con niños, cruzaron el miércoles sin control el Río Bravo y al menos otros 3 mil lo hicieron ayer, reportaron autoridades estadounidenses y mexicanas. Pese a la enorme cantidad de migrantes que cruzó en apenas 48 horas, la cifra podría llegar hoy a al menos a 10 mil, flujo que ya cobró dos vidas: la de un niño de 3 años y un adulto, ambos ahogados en el Río Bravo. La situación alcanzó a la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, donde se reporta la detención de mil migrantes por día, mientras que en Matamoros se duplicó la presencia de extranjeros. En Eagle Pass impactaron ayer las escenas de hombres, mujeres y niños desesperados que arriesgaron sus vidas cruzando el Río Bravo y luego los alambres de púas colocados por el Gobernador republicano Greg Abbott en la orilla texana para entregarse a policías fronterizos y solicitar asilo. "Sufrimos mucho en nuestro país. No volveremos", gritó una mujer, aparentemente venezolana, que integraba un grupo de 100 migrantes que se entregó a los agentes. Luego de mayo pasado, cuando se dispararon los cruces indocumentados previo al fin de la política de deportación "exprés" Título 42 de la era del ex Presidente republicano Donald Trump, la migración había venido bajando en la frontera. Con el Título 8, del Gobierno del Presidente demócrata Joe Biden, se exige solicitar asilo desde el país de origen o en México, y ya no se permite cruzar a Estados Unidos para hacer la petición, bajo la pena de un veto de años en el proceso, pero se da una ruta legal a los extranjero. Sin embargo, en las últimas semanas se registró de nuevo un aumento, entre quejas de la Patrulla Fronteriza sobre que traficantes de personas o "polleros" habían esparcido rumores de que se estaba permitiendo cruzar y obtener el asilo. El martes pasado, la empresa Ferromex detuvo 60 trenes de carga a lo largo del País debido a que miles de migrantes se trepaban a los techos de los vagones para llegar a la frontera norte. El Alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., consideró ayer que su ciudad fue abrumada por la llegada de venezolanos porque es una zona sin violencia. "Se corre la voz", dijo Salinas. "Todos tienen teléfonos para comunicarse: 'Oye, pasa por Eagle Pass'. No hay consecuencias". La mayoría de los detenidos será deportada, aunque una pequeña parte sería aceptada por razones humanitarias, lo que se teme incentive más cruces. Asimismo, el Gobierno de Biden informó el miércoles que daría permisos a casi medio millón de venezolanos en Estados Unidos para que puedan trabajar y dejen de saturar albergues. CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS