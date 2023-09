Reaparece alcaldesa de Cotija, Michoacán, tras plagio

Ciudad de México.- Sin hablar sobre su secuestro ni liberación, o sus pasos en la política, Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, agradeció en un video la búsqueda coordinada por los tres niveles de Gobierno que ayudaron a su localización con vida.

El video, de 4 minutos con 20 segundos, fue subido a las redes oficiales del Gobierno de Cotija, a más de dos días de su plagio por parte de un comando armado en Zapopan, Jalisco, y unas horas después de que fuera hallada en el Municipio de Villamar, 40 kilómetros al noreste de Cotija.

"Aquí en mi pueblo somos más los buenos", afirmó la edil panista.

"Informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro aquí con mi familia, ya me encuentro aquí en el Ayuntamiento, me encuentro en el Cabildo en este momento", agregó.

En su mensaje aprovechó para agradecer, en primer lugar, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente a los gobernadores de Michoacán y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedolla y Enrique Alfaro, respectivamente; así como a las Fiscalías de ambas entidades.

"(Al presidente) por su apoyo, porque estuvo al pendiente para coordinar a los diferentes niveles de Gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona y pudiera regresar con bien. Gracias a todo ello, pues puedo yo estar aquí con ustedes enviándoles este mensaje", expuso.

Asimismo, reconoció la labor del Ejército mexicano y Seguridad Pública Municipal que, dijo, coordinaron su traslado hacia Cotija, y a la Guardia Nacional por el apoyo.

"Apenas estoy intentando procesar esta situación que es muy de verdad, muy compleja", externó.

Consideró que los pronunciamientos políticos también ayudaron, en especial el de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, pero también el de los presidentes municipales, el Cabildo de Cotija y a los miembros del Ayuntamiento.

"Agradezco a mi familia, a mis hijos que en realidad están con el corazón destrozado, pero gracias a Dios con un buen final y sobre todo a ustedes, a mi gente cotijense, a mi querido pueblo gracias por tantas muestras de cariño. Gracias porque me estoy enterando en el transcurso del día de sus oraciones, de sus mandas, de sus plegarias.

"Gracias por ese amor que me han brindado, de verdad que es muchísimo, que nunca antes me había sentido tan querida por ustedes", refirió Sánchez Figueroa.