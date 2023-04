Reaparece 3 días después y ¡desmiente a su equipo!

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció ayer en público y reconoció que, como consecuencia de su tercer contagio de Covid-19, enfrentó complicaciones de salud y una crisis que incluyó un “váguido” (desmayo transitorio), que obligó a que lo trasladaran en ambulancia aérea desde Mérida hasta la Ciudad de México.

AMLO ofreció detalles sobre lo ocurrido el domingo, cuando tuvo que cancelar su gira por Yucatán y, sin perder la conciencia, sufrió el “váguido” frente a funcionarios e ingenieros militares que participaban en una reunión de del Tren Maya.

En su relato, el tabasqueño puso en evidencia algunos datos falsos difundidos por integrantes de su círculo más cercano, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien negó el desvanecimiento y, también, que hubiera sido trasladado de emergencia.

La descripción realizada por el presidente, que refirió complicaciones y una crisis, también contrasta con el diagnóstico de síntomas leves, reportados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En un video grabado en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que su padecimiento de Covid-19 se le complicó por la gira que realizó el fin de semana.

“Se me complicó, porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis, porque se me bajó de repente la presión”, dijo.

“Estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de váguido, hablando coloquialmente”, agregó.

López Obrador detalló que no perdió el conocimiento y que fue atendido inmediatamente por médicos.