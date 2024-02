Realizan en Palacio encuentro trilateral contra fentanilo

Agencia Reforma | La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, advirtió que el opioide sintético no es solo una amenaza para su país Agencia Reforma | La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, advirtió que el opioide sintético no es solo una amenaza para su país Agencia Reforma | La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, advirtió que el opioide sintético no es solo una amenaza para su país

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- Funcionarios de los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen este miércoles en Palacio Nacional para afinar las estrategias de combate al tráfico y consumo de fentanilo. Al iniciar el encuentro, en Palacio Nacional, la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, advirtió que el opioide sintético no es solo una amenaza para su país. "Los líderes de Norteamérica acordaron elevar e impulsar nuestro trabajo para combatir el flagelo del fentanilo. Esto no es solo una amenaza para nosotros en Norteamérica, sino para todos nosotros y como nos dijeron nuestros socios el día de ayer durante nuestra reunión bilateral, no debemos esperar hasta que se convierta en una crisis incluso mayor, en nuestros hogares, comunidades y países", expresó. "Esperamos tener una reunión muy constructiva y productiva, que nos permita continuar avanzando para combatir el fentanilo y también el tráfico de armas. Estamos muy dedicados a este trabajo arduo para que nuestros pueblos puedan vivir de manera más segura y saludable en sus comunidades de ahora en adelante". Nathalie G. Drouin, subsecretaria y asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, reconoció que el fentanilo es una amenaza real, que también es enfrentada por su país. "Desafortunadamente estamos enfrentando, Canadá enfrenta muchísimas amenazas de fentanilo también. Es una amenaza real y es algo que esté evolucionando también. Pienso que el día tenemos la oportunidad de hablar sobre nuestros retos comunes, nuestras oportunidades para identificar los siguientes pasos que vamos a emprender todos juntos", expresó. En su turno, la Secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existe plena disposición para colaborar en la lucha contra el tráfico y consumo del opioide sintético, aunque insistió en la necesidad de combatir el tráfico de armas. "El Gabinete de seguridad tiene toda la disposición de seguir coadyuvando en el combate de drogas sintéticas, en especial del fentanilo. Pero también seguimos insistiendo en la necesaria colaboración para acabar con el tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia", aseveró. Frente a los integrantes de las delegaciones de los tres países, la funcionaria realizó un recuento de las acciones realizadas por el Gobierno mexicano contra la delincuencia organizada, que incluyen el decomiso de ocho toneladas de fentanilo, 569 de metanfetaminas y 2 mil 528 de precursores químicos. Detalló que el decomiso de armas ya alcanzó las 48 mil unidades, de las cuales 70 por ciento proceden de Estados Unidos. "El trabajo conjunto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y de todo el Gobierno de México ha hecho posible la detención de 83 mil 553 integrantes de bandas delictivas, incluidos 5 mil 514 objetivos prioritarios de todos los grupos de delincuenciales", agregó. PUBLICIDAD