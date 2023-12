Reafirma Corte Interinato de Orozco en NL

La Suprema Corte de Justicia reafirmó hoy que el Congreso local tenía la facultad de nombrar al Gobernador interino, ante la licencia de Samuel García, cargo que recayó en Luis Enrique Orozco.

En una publicación hecha en su cuenta oficial de X -antes twitter-, la Corte detalló las medidas cautelares otorgadas el 13 de noviembre y una ampliación el 1 de diciembre pasado en este caso, donde revela que suspendió el primer nombramiento del Congreso por violentar la división de Poderes al nombrar al titular del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas.

Además, señala que suspendió el acuerdo del Gobernador donde nombraba a Javier Navarro, Secretario de Gobierno, porque no es de su competencia realizar tales designaciones.

Por último, reconoce el proceso en que se nombró a Orozco por los legisladores locales.

"Se determinó la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de Gobernador Interino", detallaron en el post.

Sin embargo, después de esa medida cautelar decretada, Samuel García decidió no hacer válida la licencia solicitada y reasumió su cargo de Gobernador alegando que no requiere aval del Congreso, proceso por el que la Corte aún no se ha pronunciado si es o no válido.