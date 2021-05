Reactiva campaña Zudikey Rodríguez tras amenazas del crimen organizado

Reforma

Ciudad de México.- La candidata de la coalición de PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez reactivó su campaña este martes mostrando un video en sus redes sociales, esto luego de presuntamente haber sido amenazada por el crimen organizado para que dejara la contienda electoral.

En el video, luego de una semana de inactividad, se muestran imágenes de la trayectoria olímpica de Zudikey, quien asegura ser valiente y que seguirá con la campaña.

"Los vallesanos somos fuertes, responsables, pero sobre todo valientes. A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás, como atleta, como militar, pero sobre todo como mujer he aprendido y demostrado que es enfrentado retos como se logran grandes cosas", dice la candidata.

"Para construir el Valle que merecemos se necesita de todos, por eso quiero decirles que vamos con toda la energía y entusiasmo a ganar el municipio, demostremos juntos de qué estamos hechos, ni un paso atrás hasta obtener el triunfo este 6 de junio".

Versiones partidistas confirmaron que Rodríguez fue privada de su libertad el lunes 17 de mayo, tras un mitin en la cascada Velo de Novia.

Desde el lunes, canceló sus actividades y el pasado día 20 finalmente reapareció en un video sólo para decir que estaba bien, sin que se registraran actividades de campaña posteriores.