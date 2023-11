Ratifican a exgobernador de Oposición como consejero de CFE

Ciudad de México.- Otro ex gobernador de Oposición ocupará un cargo federal.

Antonio Echevarría, ex gobernador de Nayarit, fue ratificado por el Senado como consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Pleno del Senado ratificó al ex aliancista con 64 votos a favor y 27 en contra.

El 14 de noviembre, López Obrador ejerció su facultad legal y envió al Senado el nombramiento de Echevarría, quien ocupará el cargo hasta 2027.

Previo a la votación, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, acusó que la ratificación de Echevarría manda el mensaje de que gobernadores de Oposición "entregan la plaza" y luego son premiados con cargos por el Gobierno federal.

"Hemos insistido que no puede ser que los gobernadores terminen en procesos electorales entregando la plaza y luego recibiendo un premio de parte del Gobierno federal", expuso.

"Hay un conjunto de ex gobernadores que son embajadores, cónsules, (...) no podemos premiar la entrega, no podemos premiar la deslealtad, pero no podemos mandar un mensaje anticipado para el próximo proceso electoral".

"Yo no quiero mandar un mensaje cruzado de que queremos construir un horizonte futuro y premiamos a quien no asume un proyecto de liderazgo en la defensa de su proyecto y de su gobierno, no pido, no quiero que se viole la ley electoral, sí queremos comportamientos democráticos".

Ante el Pleno, Álvarez Icaza agregó que también evidencia una profunda incongruencia, pues el Gobierno pide a los estados no meterse, pero él "se mete hasta la cocina".

En respuesta, el senador Ricardo Monreal dijo que es inaceptable que se diga que un gobernador es premiado o "estimulado" por haber "entregado la plaza".

"El comportamiento del ex gobernador de Nayarit, Toño Echevarría, fue democrático; al contrario de lo que sostiene el senador, yo sostengo que lo que él hizo fue respetar la voluntad popular", expresó.

"No es exacto el afirmar que hoy a Toño Echevarría, por haber permitido que la gente se expresara y no intervenir ilegalmente, se le quiera castigar por esta asamblea".

AMLO ha nombrado a ex mandatarios estatales priistas como integrantes del cuerpo diplomático, tras entregar el cargo a militantes de Morena.

Omar Fayad, ex gobernador de Hidalgo, embajador en Noruega; Quirino Ordaz, de Sinaloa, embajador en España; Claudia Pavlovich, de Sonora, cónsul en Barcelona; Miguel Aysa, de Campeche, embajador en República Dominicana.

El Consejo de Administración de la CFE tiene la responsabilidad de definir las políticas, directrices y visión estratégica de la empresa productiva del Estado.

Además, supervisa los Comités de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, así como Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.

El órgano cuenta con cuatro consejeros independientes designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado para un período de 5 años.