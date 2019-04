Ratifica Senado a 2 de 3 consejeros de Pemex

El Senado ratificó sólo a dos de los tres candidatos propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para consejeros independientes de Pemex.

Los avalados son Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán.

En tanto, Edmundo Sánchez, quien primero fue candidato de López Obrador a consejero de la Comisión Reguladora de Energía, recibió 62 votos de 109, por lo que no fue ratificado.

Ingeniero industrial, maestro en Administración con especialidad en Política de Negocios y con un doctorado en Finanzas por Harvard, Sánchez envió ayer una carta al Senado para disculparse tras rehusarse a responder en su comparecencia cuando fue candidato de la CRE.

"Muy estimado senador. Por medio de la presente me permito ratificar a usted mi total respeto al Senado de la República así como a la investidura de todos sus integrantes. También, ratifico que una cualidad muy importante de un servidor público es la humildad", escribió en la carta que el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, leyó en el curso de la sesión de ayer.

"Asimismo me permito expresarle una disculpa personal, si en algún momento su servidor faltó a uno de estos principios en cuanto al Senado y en cuanto a la investidura de sus integrantes. Mucho agradecería su simpatía y apoyo".