Ratifica SCT denuncias por bloqueo de CNTE

Ciudad de México— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que la dependencia ha ratificado las denuncias penales presentadas por afectados del bloqueo de la CNTE a las vías del tren en Michoacán.

Señaló que entre los denunciantes se encuentran los concesionarios de las vías, como Kansas City Southern y Ferrosur.

También, sin precisar nombres, dijo que la SCT ha sido requerida por la autoridad ministerial para ratificar denuncias de empresas, cuyos cargamentos se encuentran detenidos en los puertos.

"Quienes han sido afectados y que están muy vinculados con la SCT, que son los concesionarios de los trenes y todos quienes hacen uso de los trenes, que están ahí detenidos desde hace ya prácticamente dos semanas, se han manifestado, han instrumentado las demandas correspondientes, y la SCT, como corresponde a su función, ha ratificado, en las instancias correspondientes, la situación que existe, hemos acompañado, pues, a quienes han presentado las demandas para que se proceda como es consecuente", afirmó en rueda de prensa.

Tras participar en una reunión plenaria con diputados de Morena, el funcionario advirtió, sin embargo, que la SCT no presentará denuncias contra los maestros.

"Los afectados, los concesionarios del tren, del Kansas, de Ferrosur, y algunos de los afectados, porque tienen su carga ahí depositada, han presentado las demandas, y lo que corresponde a la SCT, al ser requerida por las instancias correspondientes para ratificar la veracidad de esas demandas, es lo que ha hecho la Secretaría; la Secretaría no está en posición de demandar a los trabajadores", apuntó.

Jiménez Espriú reiteró la posición del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que el Gobierno federal no reprimirá a los manifestantes.

"El señor Presidente de la República ha expresado que está apoyando al Gobierno del Estado adelantando recursos de su presupuesto, de las asignaciones federales, con objeto de que atienda las necesidades lícitas, válidas, que presentan los trabajadores que están en protesta", explicó.

"Es voluntad del Gobierno federal participar en la solución del problema, pero (el Presidente) señaló que él no reprimiría ni sacaría a los trabajadores de ahí, pero que entendieran los trabajadores, y muy particularmente se refería a los líderes, que el Gobierno está haciendo las cosas que debe hacer y que ellos debieran tomar una actitud congruente con su posición planteada como una posición progresista, que la situación que se está planteando es radical y es inconveniente para el país".