Ratifica presidente respaldo a López-Gatell

Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— Ante la exigencia de nueve gobernadores de oposición de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, renuncie, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su respaldo al funcionario y a su labor ante la pandemia de Covid-19.

"Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho muy buen trabajo y vamos saliendo, es un tema muy doloroso el de la pandemia y no debemos de mezclar las cosas, hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber Oposición, nosotros vamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero deben de haber ciertos límites y no imponer el Gobierno los límites también sino aprender todos a autolimitarnos", comentó.

"Además, la gente está muy consciente, ya no es el tiempo de antes y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos, entonces vamos a buscar la unidad, como se está dando el ejemplo con este acto, que por cierto, de acuerdo al programa, tenemos que firmar el acuerdo".

El mandatario fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre información que publicó Grupo REFORMA el pasado 1 de agosto, en torno a que nueve Gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista exigieron la renuncia del subsecretario por considerar fallida su estrategia contra la pandemia.

"Nada más decir que no ayuda mucho que haya estas campañas, están además mal orientadas en términos periodísticos, hay en efecto una cabeza, una información en primera plana en el Reforma donde dice, creo que 10 estados, a ver si no la pones ahí, nada más, porque también es educativo", respondió señalando la pantalla colocada en el Salón Tesorería.

"¿Que dice la del Reforma? Pon la del sábado, Pero estos son errores que se cometen por el enojo, por eso hay que tranquilizarse, porque cuando uno está enojado se pierde la cabeza, se cometen errores, fíjense un periódico pues de tantos años con esa cabeza, la comento mientras lo buscan, ¿ya la tienen?".

López Obrador señaló que la petición de renuncia la hacen los mandatarios, los titulares del Poder Ejecutivo y no los estados, lo que consideró un error.

"Fuera Lopez-Gatell, exigen nueve estados", dijo, "puede ser exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados. Porque el estado es la entidad federativa completa", dijo, mientras al fondo, en las sillas dispuestas en el presidium para los funcionarios y empresarios invitados, López-Gatell asentía con la cabeza.

"¿Y qué hicieron la consulta en las nueve entidades federativas? Además, ellos son representantes del ejecutivo en el Estado, existen otros dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, pero bueno, ¿Nueve estados? Habría que preguntarle a los ciudadanos de esos nueve estados, pero es un error que seguramente va haber una fe de ratas y lo van a reconocer".