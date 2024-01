Ratifica Morena a 20 propuestos por AMLO para TFJA

Ciudad de México.- En medio de las críticas de la oposición, Morena y sus aliados en la Comisión Permanente ratificaron los 20 perfiles propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar las magistraturas vacantes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El dictamen que incluye a personajes como Magali Irais Mendoza Ríos, hija de María Estela Ríos, consejera Jurídica de la Presidencia, y Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar, fue avalado con 19 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

Entre los perfiles aprobados destacan Marisela Lecuona González, quien se desempeña como abogada general de la Secretaría de Salud; Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo del ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto; y Rosendo Gómez Silván, hijo del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

También hay personajes cercanos al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, como Aarón Marino Álvarez, exdirector Regional Centro y Noreste de la Secretaría de Gobernación; y Ricardo León Caraveo, expresidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información.

Durante la discusión del dictamen, la emecista Laura Iraís Ballesteros acusó que de los 20 perfiles propuestos por el presidente, en 18 casos no pudo justificar su idoneidad y al menos 10 tienen un serio conflicto de interés, porque actualmente fungen como sus abogados.

La legisladora advirtió que esto es particularmente grave, porque el Tribunal es el encargado de resolver los juicios que promueven los particulares en contra de actos de la Administración Pública Federal.

"En otras palabras, controla que el Gobierno federal actúe apegado a la ley, por esta razón no puede haber personas que tengan conflicto de interés con el Gobierno en turno", advirtió.

Ballesteros señaló violaciones al procedimiento, ya que el presidente no transparentó las trayectorias de los perfiles propuestos, no justificó por qué considera que cumplen con los requisitos de honorabilidad, competencia y excelencia, y en 18 casos no demostró que tengan más de ocho años de experiencia en la materia.

El panista José Alfredo Botello acusó al presidente y a su partido de colocar en las posiciones del servicio público a personas incondicionales que sólo consolidan un Gobierno ineficiente que de ninguna forma beneficia a la sociedad.

"Cada vez con menos rubor y más desparpajo se proponen perfiles que más que garantizar un buen desempeño en el encargo garantizan sumisión facciosa, genuflexión, porque como hemos comprobado, para ellos, el poder es primero", dijo.

Como ejemplo, señaló los más recientes nombramientos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INAI y el INE, que, dijo, afectaron la autonomía de esos organismos autónomos.

"Así sucedió en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que capturó, sometió y nulificó su carácter de organismo constitucional autónomo, por ejemplo. Y hemos visto cómo en los más recientes nombramientos en el Instituto Nacional Electoral y en el INAI, y no se diga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sucedido lo mismo: se proponen perfiles afines al oficialismo aunque existan otros mucho más calificados", afirmó.

En su turno, el morenista Marco Rosendo, presidente de la Primera Comisión del Trabajo, defendió la idoneidad de los perfiles propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que la capacidad y los antecedentes de las personas propuestas fueron elementos que constataron en las entrevistas realizadas por la Comisión, por lo que llamó a la oposición a votar a favor.

"Desahogó las entrevistas a las 20 ciudadanas y ciudadanos propuestos por el presidente de la República, dándonos cuenta de su idoneidad, de su capacidad y de que cuentan con los antecedentes y con los elementos para poder ser postulados a ocupar las vacantes de las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa", señaló.

¿Quiénes son?

-Maricela Lecuona González. Abogada general de la Secretaría de Salud desde diciembre de 2018.

-María de los Ángeles Hasso Cisneros. Abogada general del IPN desde marzo de 2022. Se desenvolvió como administradora central de Amparo e Instancias Judicial en el SAT. Antes fungió como administradora general Jurídica y entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, ocupó la Administración General Jurídica también en el SAT.

-Miguel Carrasco Hernández. En 2023 fue nombrado fiscal General de Justicia Militar. Se desempeñó como secretario de Acuerdos del Juzgado 1/o Militar.

-Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo. Hijo del exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto. Es administrador Central de Procedimientos Especiales en la Administración General de Evaluación del SAT.

-Rosendo Gómez Silván. Hijo del fiscal del caso Ayotzinapa. Rosendo Gómez Piedra. Exdirector de los Derechos Humanos en la Fiscalía General de Tabasco, en esa misma instancia se desempeñó como coordinador de Delitos Comunes Zona Centro y como subdirector de la Escuela de la Fiscalía.

-Aarón Marino Álvarez. Se desempeña como director del Área Eventual de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Fue director general Regional Centro y Noreste de la Secretaría de Gobernación.

-Claudia Angélica Nogales Gaona. Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

-Diana Tecontero Juárez. Fue consejera adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

-Edgar Armando Aguirre González. Director general de Defensa Jurídica Federal y titular de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

-Eduardo Manuel Méndez Sánchez. Desde el 16 de diciembre de 2023 es director general de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

-Ely Cruz Pérez. Es directora general en la Subprocuraduría de Legislación y Consulta en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

-Magali Irais Mendoza Ríos. Hija de la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos. Actualmente es gerente de Enlace con instancias Revisoras en la Auditoría de Pemex.

-Surit Berenice Romero Domínguez. Es subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Fue directora de Análisis y Prospectiva Delegacional en la Secretaría del Trabajo.

-Francisco Medilla Pedilla. Es titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue coordinador de lo Consultivo y Derechos Humanos en la SSPC.

-Ricardo León Caraveo. Fue presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-Consuelo Rodríguez Aceves. Es subdirectora de Órganos de Gobierno y Transparencia del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

-Carlos Bojórquez Hernández. Ha sido catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM.

-Pedro Rodríguez Chandoquí. Es asesor de la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

-Fátima González Tello. Se desempeña como secretaria auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

-Luis Alfredo Mora Villagómez. Fue asesor parlamentario en el Senado en las LVIII y LIX Legislaturas y desempeñó el cargo de secretario particular de la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.