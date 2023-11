Ratifica AMLO ajuste en peaje, menos en Acapulco

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el ajuste en las tarifas de peaje de las autopistas operadas por Capufe, pero dijo que en la México-Acapulco no se cobrará.

Sin embargo, cuando se reinstale el cobro en la México-Acapulco, el pago será de 603 pesos, cuando anteriormente se pagaban 585 pesos.

Durante la mañanera, López Obrador indicó que el incremento, en promedio de 3%, en el peaje es menor a la inflación.

"No pueden ser más que ajustes a la inflación", explicó AMLO.

Sobre si subiría el costo de la vía a Acapulco, puerto devastado por el huracán "Otis", el Mandatario federal dijo que ese trayecto no se cobra.

"No, allá (Acapulco) no se cobra, ni se va a cobrar", soltó.

-Hay un comunicado oficial de Capufe anunciando los aumentos, se le dijo en la conferencia.

"Sí, pero ningún aumento por encima de la inflación. Ninguno", indicó el Ejecutivo.

"No, en Acapulco no vamos a cobrar. Es que usted quiere que yo diga que se va a cobrar".

"No, Acapulco no. Ya lo dijimos".

"Incluso el incremento es, me dicen, de 3%, es menos que la inflación".

-¿Queda vigente el aumento del 3%?, se le insistió.

"Sí, del 3% sí.

-¿Pero Acapulco no entra?

"No, no entra Acapulco, no entra Acapulco. Y estamos ayudando a Acapulco como nunca y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo".

Ayer, en su comunicado Capufe informó que desde las 00:01 horas de este miércoles, quienes viajen por 21 autopistas operadas por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) pagarán en casetas 3 por ciento más, en promedio, respecto a lo que pagaron un día antes.

El alza, informó Caminos y Puentes Federales (Capufe), servirá para que los recursos recaudados se empleen para cubrir gastos asociados a la operación y conservación de los mismos.

La tarifa de la autopista México-Cuernavaca pasará de 136 pesos a 140 pesos, en ese sentido el alza es de 2.9 por ciento.

Mientras que la México-Querétaro tendrá un alza de 3 por ciento, al pasar de los 198 pesos a los 204 pesos.

En la México-Puebla el costo será de 6 pesos más al pagar en la caseta 204 pesos.