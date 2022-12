Quitarán blindaje a partidos minoritarios en 'Plan B'

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que solicitará al Senado modificar la minuta sobre la reforma electoral a leyes secundarias, luego del regaño del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.

Mier indicó que pedirá a las y los senadores eliminar las modificaciones al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que les permite a los partidos políticos mantener su registro, aun cuando no hayan obtenido el 3 por ciento de la votación, siempre y cuando obtengan dicho porcentaje en 17 entidades federativas.

El líder de los diputados morenistas anunció que buscará a Ricardo Monreal para advertirle que se trata de un tema que ya fue controvertido en el pasado proceso electoral y sobre el cual ya existe una resolución estableciendo que se trata de un mecanismo inconstitucional.

Aseguró que la petición para retirar los cambios es de Morena y de sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo.

"Voy a buscar a (...) el coordinador de la mayoría de nuestra coalición, al senador Ricardo Monreal, para que desde ahora advierta que reconocemos que estos últimos renglones no debieron de haberse incluido", adelantó.

Detalló que la solicitud es que la redacción referente a los requisitos para que los partidos políticos puedan mantener su registro quede en los términos actuales que establece que los partidos deberán obtener el tres por ciento de la votación en las elecciones para Presidente, senadores o diputados.

El morenista atribuyó los cambios a un error que llegó a la Cámara alta porque no quisieron solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Mesa Directiva que se hiciera la corrección y, por el contrario, decidieron asumir y reconocer el error.

"Fue una discusión que teníamos ahí. Al final acordamos todos que no procedía, algún personal técnico no registra la original y lo advertimos, y qué bueno, por eso es la revisora, por eso no tengo ningún empacho en hacerlo transparente, porque así sucedió", dijo.

El anuncio de Mier se da luego de que esta mañana, el Presidente anunció que retiraría la reforma que blinda el registro de los partidos minoritarios.

"Si fuese grave, yo mismo plantearía que se quita, ¿sí? Porque nosotros verdaderamente demócratas, no somos falsarios", señaló el Mandatario federal al ser cuestionado sobre la modificación.

El coordinador parlamentario secundó a su par en el Senado, al considerar adecuado que la colegisladora lleve el análisis minucioso que no realizó la Cámara de Diputados.

"Lo dijo ya también el senador Monreal, afortunadamente, y así es, tenemos dos Cámaras: la de origen y la revisora. Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada una de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos", sostuvo.