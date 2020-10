Quitará AMLO seguridad privada de secretarías y dependencias de Gobierno

Especial / Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que obligará a todas las secretarías de Estado y dependencias de Gobierno a dejar de contratar seguridad privada para sus instalaciones.

Durante la graduación de la décimo quinta generación de cadetes del Servicio de Protección Federal (SPF), el mandatario federal dio a conocer que ya alista un documento para que los secretarios del Gabinete se comprometan a contratar sólo a elementos de esa corporación.

"Le comentaba yo y le decía a Claudia (Shienbaum) que voy a llevar a cabo una reunión de gabinete y les voy a tener ya el acta hecha para que voluntariamente firmen todos los secretarios y secretarias de que van a contratar solo al Servicio de Protección Federal", dijo.

"De modo que ahora todo el servicio se va a dar con la corporación de ustedes y les vamos a garantizar que tengan buenos ingresos y prestación como lo establece la ley, como es el derecho de ustedes, todas las prestaciones legales y la protección a sus familias".

Desde las instalaciones del Campo Militar Número Uno, el p+residente denunció que algunas de las empresas particulares, que hoy brindan esos servicios al Gobierno, no cuentan con personal capacitado o explotan a sus trabajadores con malas condiciones laborales.

"Hoy en la mañana comentaba yo en la conferencia que voy de gira y en alguna institución ya sea educativo de salud veo a personas uniformadas y les pregunto al oído, para que no les vayan hacer algo, que no vayan haber represalias, les pregunto: ¿cuánto ganas? y ya me contestan como salario mínimo.

"Los explotan y no tienen prestaciones y la institución del gobierno contratan las empresas que a la vez les dan trabajo a estas personas que cumplen con su responsabilidad pero que no merecen ser explotados, el Gobierno no puede dar ese ejemplo", sentenció.

Tras la entrega de certificados y condecoraciones a elementos en activo y cadetes, así como reconocimientos los que han perdido la vida, el Presidente pidió que ya no se organicen ceremonias en las que sólo los funcionarios están bajo techo y los elementos bajo el sol.

"Ya no sigo hablando porque ya saben ustedes que yo no hablo de corrido, tardo mucho y ya llevan ustedes mucho tiempo aquí, hay mucho sol", expresó.

"Esto ojalá ya no vuelva a pasar, de que nosotros estemos en la sombra y ustedes en el sol, ya que quede esto hecho a un lado, para que si nos vamos a asolear sea parejo, les dejo un abrazo fraterno".

La pasarela

La ceremonia de los graduados se llevó a cabo a sólo unos días de que el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, renuncie al cargo para buscar la Gubernatura de Sonora.

A la espera de conocer el nombre de su sucesor, el Presidente estuvo acompañado por su coordinador de Asesores y exgobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas.

En su discurso, el mandatario federal hizo un reconocimiento al ex dirigente nacional del PAN y Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino.

"Es muy importante la incorporación al equipo, desde hace algunos meses, y lo que tiene que ver con el Gobierno, porque desde antes ya está participando en nuestra causa, ya desde hace mucho tiempo...

"Manuel Espino está sumado, incorporado al propósito de transformar a México, es una muy buena incorporación, es una garantía el que Manuel Espino esté a cargo de esta corporación", expresó.

En el presidium también estuvo presente el subsecretario de la SSP, Ricardo Mejía, quien ha sido mencionado como uno de los posibles sucesores de Durazo.