Quita CNTE plantón tras frenar reforma

Ciudad de México— Tras diálogo con autoridades federales, maestros de la CNTE levantaron el plantón que instalaron desde ayer en la Cámara de Diputados contra el dictamen de la reforma educativa.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, afirmó que los docentes se retiraron de manera pacífica.

"Informo que los maestros han desalojado pacíficamente la Cámara de @Mx_Diputados", tuiteó.

"Es un gran triunfo del diálogo: el adiós a la fuerza para la solución de los problemas sociales".

En una reunión privada con funcionarios del Gobierno federal y legisladores, líderes de la Sección 22 de Oaxaca advirtieron que de no modificar el dictamen, radicalizarán sus protestas.

Wilbert Santiago, vocero del magisterio oaxaqueño, comentó que el llamado se lo hicieron directamente al titular de la SEP, Esteban Moctezuma.

"Le dijimos a Esteban Moctezuma Barragán: si no atiendes los planteamientos de la CNTE, si no asume con compromiso, como lo manifestó el Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, va a tener al magisterio nacional movilizado", dijo en entrevista con REFORMA luego de un mitin afuera de la Cámara de Diputados.

Explicó que el encuentro participaron 17 integrantes de la Comisión Política de la Sección 22 y miembros del grupo jurídico del gremio.

Detalló que en las tres horas y media que duró el encuentro, los líderes exigieron que la próxima reforma educativa no sea laboral, como la promulgada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

También enfatizaron que la Coordinadora no descansará hasta que sus proyectos educativos estén vigentes.

Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22, señaló que la reforma de 2013 generó grandes costos y la muerte de maestros, encarcelados y desaparecidos.

Anunció que este fin de semana se consultará a las bases para definir las líneas de acción a tomar en vísperas de la discusión del dictamen de reforma e insistió en la petición de un encuentro con López Obrador.

"Nosotros hemos dicho que valoraremos cuando ya tengamos una respuesta ya sea favorable o no favorable (...) estaremos en espera de que nos llamen y de que el Presidente nos atienda", indicó.

"Hemos cumplido con el objetivo de nuestro acuerdo de la asamblea estatal, que era de que en el marco de la discusión estaríamos accionando y recalcamos que estamos en alerta máxima".

Tras el mitin, los docentes empezaron a levantar casas de campaña, anafres, pancartas, sillas y mesas que instalaron en las inmediaciones de la Cámara.

Los profesores planean salir hoy de la Ciudad de México y mañana arribar a sus escuelas para no ser acreedores a ninguna sanción por acumular tres faltas consecutivas.