Quisieran que no existieran las mañaneras.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los conservadores corruptos quisieran que ya no existieran las mañaneras.

Luego que la Presidencia argumentó que al no haber proceso electoral en marcha, el Mandatario puede hablar sobre asuntos partidistas en sus conferencias matutinas sin violar la Constitución, el Jefe del Ejecutivo dijo que desconoce el contenido de la impugnación realizada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La impugnación, señaló, la realizaron sus abogados por rutina.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que aclare las prohibiciones para hablar sobre los comicios.

- ¿Pediría que le especifiquen qué puede decir y qué no?, se le preguntó.

- "Van a sacar unas recomendaciones, reglas, unos lineamientos, reglas generales, ojalá lo hagan. Claro que los conservadores, los conservadores corruptos, hipócritas, pues quisieran que ya no existieran las mañaneras", respondió.

"Y en algunos que no existen las mañaneras, primo hermano, no la veas, no las veas. Somos libres, para que te mortificas, no, no andes haciendo corajes, lee el REFORMA, escucha a Ciro, a la señora Azucena", agregó.

REFORMA publicó este miércoles que en dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral, presentadas en la última semana, el Mandatario insiste en que ejerce su libertad de expresión, la cual, considera, no puede ser "objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", ni de "censura previa".

Estos recursos impugnan las resoluciones de la Comisión de Quejas del INE del 13 y del 20 de junio, en las que le ordenaron no volver a hablar sobre el proceso electoral del 2024, de los procesos internos de los partidos ni de ningún aspirante a la Presidencia.

En sus recursos, AMLO afirma que sus dichos son producto de respuestas a la prensa y que el Tribunal Electoral ha dicho que las conferencias o entrevistas no pueden medirse igual, porque son respuestas "espontáneas", no de un "guion predeterminado".