'Quiero que me ayuden a encontrar a mi mamá'

Ciudad de México— Santiago, de 11 años, pidió permiso en su escuela para no ir a clases por un día. Ayer acudió al Zócalo para exigir justicia por su madre, Lucía Román Chávez, quien está ausente desde julio de 2019.

El principal sospechoso por la desaparición es el padre del menor.

"Estoy muy triste. Esta es la segunda vez que vengo a marchar por mi mamá, pedí permiso a los maestros. Yo quiero que me escuchen y me ayuden a encontrar a mi mamá, porque ningún adulto entiende el dolor que siento de que ella no esté conmigo y mi hermanito. Yo era muy feliz con ella y ya no", relató.

Santiago fue uno de los menores que encabezó la movilización por el Día de las Muertas en la Ciudad de México, con la que familiares de víctimas de feminicidio y desaparición urgen que se esclarezcan sus casos. Por primera vez, niñas y niños abanderaron la marcha que realiza desde 2018 el movimiento Días de las Muertas.

De acuerdo con la familia de Lucía, ella desapareció de su casa, en Ixtapaluca, Estado de México, después de que sostuvo una discusión con su pareja, quien, a tres años, se encuentra prófugo.

Acusaron que las investigaciones han sido lentas, por lo que no se cuenta con una sola pista del paradero de la mujer.

Nancy Trejo, proveniente del Municipio de Melchor Ocampo, en el Estado de México, marchó empujando una carriola. En esta trasladaba a su sobrino de año y medio, quien en marzo quedó huérfano, luego de que su madre, Yadira Trejo Cruz, fue asesinada por su pareja.

"¿Qué le voy a decir a mi niño cuando crezca y me pregunte por su mamá? ¿Con qué cara le voy a contestar que su mamá está muerta y su papá en la cárcel? ¿Cómo le voy a hacer para que crezca feliz? Esto es algo que yo no le deseo a nadie", reprochó.

Además de su sobrino, Nancy está a cargo de sus tres hijos a quienes cuida con ayuda de su madre.

Reconoce que el dinero que gana no es suficiente para pagar los gastos de los cuatro menores y, además, llevar el proceso legal en contra de su ex cuñado, actualmente recluido en el Municipio de Cuautitlán.