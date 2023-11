Quiero que a Ministra la elija Senado: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere que el Senado de la República elija a la nueva Ministra de la SCJN y no sea nombrada por él, por lo que hoy enviará una segunda terna ante el rechazo de sus primeras propuestas.

En conferencia, insistió en que la vacante de Arturo Zaldívar debe ser ocupada por una mujer, pero descartó incluir a la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en sus nuevas opciones.

Ayer, al no avalar la terna integrada por Bertha Alcalde, María Estela Ríos y Lenia Batres, el Senado abrió la posibilidad de que el Presidente designe directamente a una Ministra vinculada con su movimiento.

Esta mañana, el Mandatario dijo que seguirá el proceso legislativo para designar a quien ocupe el cargo en la Corte, pero espera consenso entre los senadores porque la ratificación requiere de mayoría calificada.

-¿Usted quiere decidir?, se le preguntó en su mañanera desde Palacio Nacional.

"No, quiero que decida el Senado", respondió.

¿Y si rechazan la nueva terna?, se le planteó.

"No, pues entonces sí, pero ojalá y decidan ahí, que se pongan de acuerdo", pidió.

El Presidente no quiso revelar su segunda terna, pero entre quienes se perfilan ahora para ser integradas está Verónica de Gyvés, consejera de la Judicatura.

Aunque reconoció a Godoy, la excluyó para evitar especulaciones porque encabeza indagatorias del "cártel inmobiliario" y espera ser ratificada en el Congreso capitalino.

"Ernestina Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor y está padeciendo el que la ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México.

"Porque a ella le tocó iniciar el caso de unos políticos corruptos, de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer torres de departamentos en la Delegación Benito Juarez, y en otras partes, y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres, que construyen, se le conoce como el cártel inmobiliario", agregó.

Acusó que el PAN impide la ratificación de la Fiscal capitalina porque ella ha expuesto corruptelas del blanquiazul en la CDMX y los diputados de esta fuerza política actúan en venganza.

"Entonces ese partido, que tiene votos, pues impide igual que se tenga mayoría calificada porque Ernestina Godoy sí cuenta con la mayoría, pero no con la mayoría calificada, por ese bloqueo.

"Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se transe, nada más es dejarlo de manifiesto, ¿por qué no lo aceptan?, ¿por qué no aceptan que ella va de nuevo a la Fiscalía? porque se están vengando porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido", abundó.

De no ser ratificada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Godoy podría llegar al Gobierno federal, indicó AMLO.

"Como a Ernestina le toca poner orden, pues no la quieren, pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tienen las puertas abiertas, con nosotros.

-¿Para qué cargo?, se le cuestionó.

"Paaara... buscamos, es que es buenísima, es una mujer preparada, ya les platiqué que viene de la Asociación de Abogados Democráticos, tiene una trayectoria de lucha de 30 años, 40 años, incorruptible", afirmó.

Ayer, el Presidente dijo que Ernestina Godoy estaba considerada para ser Consejera Jurídica cuando él encabezó la Jefatura de Gobierno.