Quiero ganar candidatura con legitimidad, dice Creel

Ciudad de México.- Un método de cancha pareja para ganar con legitimidad es lo que busca Santiago Creel en la elección del candidato presidencial de la oposición tras reconocer que tendría ventaja luego de 25 años en el PAN.

Durante su participación en la 96 Convención de la Industria de la Radio y la Televisión en Chihuahua, el presidente de la Cámara de Diputados consideró que no tuvo condiciones de equidad cuando compitió frente a Felipe Calderón en la candidatura del 2006, quien era hijo de un fundador del partido, líder juvenil, coordinador parlamentario y presidente del PAN.

"El método se va a anunciar el día 26 de junio, he pedido lo más corto posible. Como quieran, quiero, como acuerden los partidos, estoy listo, decidido, tengo 68 años, soy pueblo y doy mi resto", sostuvo ante los representantes de la industria.

"La coalición va, está puesta, y estoy dedicado a la alianza, porque llevo 25 años en el PAN, ¿la cancha es pareja? Pues no, tampoco la hubo con Calderón.

"El método es lo que he pedido, abierto para militantes y no, que sea un método de cancha pareja, no quiero ganar sin legitimidad, quiero ganar con legitimidad y quiero hacerlo no sólo con las fuerzas del partido, sino de carácter social y dentro de un método que tenga vínculo, una consulta con la sociedad".

Señaló que ha pasado por muchos tropiezos y se ha levantado, y que para él no hay otra cosa que el bienestar del país.

"Si en ese método no tengo los votos necesarios y me mandan a ser soldado y no me dan la misión, lo único que voy a pedir, ni más ni menos, es estar al frente de la batalla, no quiero, no deseo otra cosa para mi País, que no tiene nada que ver con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, aquí estoy", manifestó.

Mencionó que está trabajando con muchas organizaciones de todos los sectores para definir el método y fortalecer la alianza.

También dijo que todos son pueblo y, como pocas veces lo ha dicho en público, refirió que sus ojos azules y su color de piel blanca no lo hace menos pueblo porque también es mexicano.

Cuestionado sobre el futuro de la coalición, Creel aseguró que sí se puede ganar la contienda presidencial, si hay una participación ciudadana del 60 por ciento.

"Estamos armando la coalición para que pueda cubrir 27 millones de votos. Es lo que necesitamos para ganar, será una contienda cerrada y estoy convencido, tenemos la razón y elementos", declaró.

Consideró que se puede lograr lo imposible y que no es la primera vez que se logran avances democráticos en condiciones adversas, como fue la reforma electoral de 1996.

Señaló que ésta se negoció con Carlos Castillo Peraza y Porfirio Muñoz Ledo, que no se caían bien.

"Se puede hacer lo posible de lo que parece imposible", expresó.

Detalló que Morena tiene una base electoral del 25 al 27 por ciento de la lista nominal, muy sólido y sostenido en los programas sociales, en la convicción ideológica y la lealtad al presidente.

La oposición, dijo, tiene otro 18 por ciento de voto también sólido, que sabe que no va a ganar en el Municipio de Macuspana, Tabasco, pero sí puede convencer a los arrepentidos que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018.

"Estamos sumando a la alianza, tengo esperanza de poder aliar a todos en la oposición, sumar a partidos locales y organizaciones sociales y campesinas", indicó.

"Vamos a abrirnos a la sociedad, se puede, estoy convencido. La batalla está en 60 distritos, de unos 100, quien los gane, se lleva la Presidencia, todos sabemos cuáles son ellos y nosotros daremos la batalla milímetro a milímetro, estamos preparados, decididos y determinados", aseguró sobre los tres partidos de Va por México.

Recordó que en el 2021 hubo una gran participación y fue así como se ganaron más distritos y se mantuvo el control de la mayoría calificada en el Congreso.

Citó que con Luis Alberto Mendoza, en Benito Juárez, y Margarita Zavala, en Miguel Hidalgo, los distritos 15 y 10 de la Ciudad de México, se lograron las diputaciones más votadas del país.

"Si rebasamos el 60 por ciento, se gana, porque los centros urbanos pueden voltear la elección", sostuvo Creel.