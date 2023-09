Quieren mi acta de defunción, bromea Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La senadora Xóchitl Gálvez manifestó que el Gobierno federal se le viene encima y que quieren hasta su acta de defunción.

En una reunión con simpatizantes en Durango, aseguró que es una mujer honesta y de resultados, no de cuentos.

Ante los cuestionamientos sobre su casa, aseguro que fue legal su compra.

"Me espera una tranquiza brutal, yo creo que hasta mi acta de defunción andan buscando, esa todavía no la van a encontrar, porque todavía aquí estoy, pero es una cosa tremenda, se me va a venir el Gobierno por completo.

"Mi casa es legal, absolutamente legal. Eso de quererla demoler me parece un exceso, pero les salió el tiro por la culata, porque ahora todo mundo me ofrece su casa", mencionó al final del evento, donde apuntó propuestas y peticiones de los asistentes en el evento "Xóchitl Escucha".

Tras atender expresiones de preocupación por la inseguridad, las extorsiones, la violencia, la falta de apoyo al campo y la falta de agua, la responsable del Frente Amplio por México cuestionó que Claudia Sheinbaum ofrezca seguir el mismo camino de Andrés Manuel López Obrador.

"Créanme, cuando escucho a la señora de enfrente decir que el país va bien y que va a seguir haciendo lo mismo que el señor, yo le pregunto ¿qué país anda?

"De verdad uno lo notaría en su bolsillo, en la calle, en la seguridad, de verdad. Saben perfectamente que estábamos mejor cuando estábamos peor y porque antes había frijol con gorgojo, ahora solo gorgojo, ya ni llegamos a frijol, no va a haber producción de frijol", cuestionó sobre la situación actual del país.

Al escuchar a un productor que dijo haber votado por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y estar arrepentido, Gálvez le dio la bienvenida a los que ya no creen en él.

"Vengamos todos los arrepentidos a este proyecto, aquí les vamos a hablar con la verdad. La esperanza no les pertenece, tiraron a la basura la oportunidad que dieron, la esperanza cambió de manos y con esa esperanza vamos por el México que merecemos, con gente capaz y trabajadora", sostuvo.