Quieren al vapor libros de texto

Ciudad de México— Bajo el concepto de la “Nueva Escuela Mexicana” que impulsa el Gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende reelaborar 18 libros de texto de primaria con la participación de normalistas, maestros y jubilados.

La intención es que se haga una nueva redacción y diseño de esos libros, y que sean sometidos a una evaluación de manera exprés, tarea que según cálculos de exfuncionarios consultados por Reforma suele llevar hasta un año de trabajo.

Los encargados de rehacer los contenidos recibieron una capacitación de ocho horas y luego se les dieron cuatro días para elaborar sus propuestas, las cuales serán revisadas por evaluadores, reclutados también mediante convocatoria.

Esther López Portillo, autora de libros de texto y experta en elaboración de materiales educativos, consideró preocupante que la SEP impulse este rediseño exprés.

“El proceso de hacer un libro de texto se puede llevar seis meses, un año, hasta dos años, dependiendo del proyecto, pero no cuatro días para escribir algo, no cuatro días para evaluar y no cuatro días para ilustrar y luego diseñarlo todo”, dijo la especialista.

Advirtió, además, que es alarmante que el responsable del proyecto, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, vea en los libros de texto herramientas para el adoctrinamiento de los estudiantes. “El mayor riesgo es contar con materiales que no tengan calidad, que no tengan un enfoque neutral”, alertó.

Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav y profesora en la UNAM, cuestionó también que se elaboren nuevos libros sin tener nuevos planes de estudio.

A través de tres convocatorias, durante la primera semana de marzo, la SEP convocó a maestros, investigadores y público en general a participar en el rediseño de los libros de Español, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Atlas de Geografía y cuadernos de actividades de tercero, cuarto, quinto y sexto grados.

Ante lo apresurado del proceso, algunos de los participantes solicitaron prórrogas que fueron negadas.

“Asumo que esta presión en los tiempos pueda ser una variable en la calidad en las secuencias didácticas, pero confío en la experiencia de todos ustedes”.

“Aunque sujetos desalmados, sin empatía, elitistas todos, lo duden, ustedes poseen las herramientas para lograr este cometido, no bajen los brazos, ustedes pueden lograrlo”, manifestó Marx Arriaga, en un mensaje de audio difundido entre los maestros participantes.