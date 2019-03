Quieren a AMLO en boleta de 2021, acusan

Ciudad de México— Legisladores federales por Nuevo León advirtieron que la reforma constitucional para incorporar la figura de revocación de mandato, que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende llevar hoy jueves al pleno, es el primer paso para buscar la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado federal panista Raúl Gracia señaló que aunque en principio la reforma que Morena busca aprobar sin consensos parecería positiva, lo que buscan es que el morenista aparezca en las boletas de la elección intermedia para fortalecer su figura.

“La prisa de Morena de legislar en la materia, es garantizar que en las elecciones intermedias, López Obrador aparezca en la boleta, pueda hacer campaña, y más que una revocación, sea un fortalecimiento de su figura personal”, advirtió Gracia en entrevista.

“Primer paso en el script que han seguido sus socios bolivarianos en otros países como Venezuela y Bolivia para permitir la reelección”.

El legislador blanquiazul señaló que por ello su partido plantea que la revocación de mandato sea en una fecha distinta a la elección ordinaria para elegir otros cargos, como sería en 2021 con diputados federales.

“Pero precisamente porque su objetivo no es la revocación de un mandato, sino una campaña personal desde la Presidencia de la República para desde ahí fortalecer la influencia electoral del caudillo, los legisladores morenistas no permiten modificación alguna a su propuesta”, cuestionó.

“Nadie aprende en camisa ajena, antes de tomar esta decisión, es imperativo que analicemos que el incorporar la revocación de mandato en países gobernados por socios de López Obrador en el Foro de São Paulo ha traído como consecuencia la incorporación de la figura de la reelección, porque en su cómoda lógica si el pueblo los aclama, quiénes son ellos para dejar el poder”.

Por separado, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, cuestionó que AMLO ha cambiado su discurso sobre la revocación de mandato y coincidió en que ahora busca empatarla con la elección intermedia del 2021, lo que sería el primer paso para buscar posteriormente su reelección.

“Ya como presidente cambia la jugada y dice que va a ser a los tres años, justo en la elección intermedia del 2021, o sea a fuerza quiere salir en la boleta el mismo día para afectar las elecciones”, señaló García.

“El colmo es que ya no es revocación, la pregunta ya no es me voy, ahora es ratificación, ahora la pregunta es ¿me quedo?”, añadió. “Y ese es el primer paso para una reelección”.

Ambos legisladores federales por Nuevo León advirtieron del riesgo eventual de una reelección en publicaciones en publicaciones donde hacen referencia a una supuesta instrucción de la SCT para eliminar de la papelería oficial la frase “sufragio efectivo, no reelección”, lo cual ha generado polémica en redes sociales.

“No es un buen síntoma”, opinó el también dirigente estatal de MC.

“No habla bien de un gobierno que se jacta de democrático”.