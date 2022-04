Quiere presidente de Cantabria mediar relación entre México y España

Ciudad de México.- Miguel Ángel Revilla, presidente de la región autónoma de Cantabria, ha surgido como un potencial mediador para mejorar las relaciones entre España y México.

La tensión entre las naciones, dijo a Grupo Reforma, inició con la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, en la que pidió que España se disculpara por la conquista, una solicitud con la que no está de acuerdo, tal como está planteada.

"La única verdad absoluta es que España y México no pueden llevarse mal", aseveró en entrevista telefónica.

"Sería algo imperdonable para los Gobiernos que en ese momento estén a cargo de esos países. No lo podemos permitir".

Revilla reveló recientemente que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le contactaron para una posible misión de mediación.

En la plática con este diario, el político español matiza que los contactos fueron en su mayoría mensajes de WhatsApp en los que le preguntaron sobre su relación con López Obrador, quien unos días antes sugirió que Madrid podría aprender algo de Revilla.

Afirmó que no hay una intención expresa del Gobierno español para que él medie con México.

¿Cómo recibió las declaraciones de López Obrador de que había que poner una pausa en las relaciones entre España y México?

Aquí ha habido un malentendido desde el principio de esta historia, con la famosa palabra de la petición, esa del perdón que había hecho él. Y alguna vez habíamos hablado de esto y yo le digo "mira, nada que ver, es una historia de hace más de 500 años, pues todos los pueblos hemos cometido atrocidades.

Yo creo que el tema es que debiéramos de olvidar eso y en todo caso pedirnos perdón mutuamente todos, porque en aquellas épocas la humanidad no era como ahora, ahora tenemos que mirar hacia adelante, somos otra gente.

Yo soy admirador de México; yo al único país donde he viajado es a México, he estado ya 6 veces en México y me duele muchísimo que España, que no hayamos sabido desde aquí encauzar un lazo interlingüistico, como el que tienen los ingleses.

No hay ningún aglutinante mayor que la lengua y el gran activo de España, pues es una lengua que la van a hablar mil millones y el futuro de esa lengua no está aquí en España ya eh, está en México. Entonces el futuro del español es México.

Si hemos sido capaces los españoles, bueno el Reino de España hace unos días, de restablecer una relación con Marruecos después de un discurso de 40 años a favor de los saharauis, y denuncia de un sistema como el que hay en Marruecos, yo no entiendo cómo no es posible que nos arreglemos los españoles y los mexicanos.

Si alguien me llama, ya dije sin ningún tipo de cargo ni de retribución ni de nada, iré por el entendimiento entre España y México y pues estaría encantado, pero hasta ahora nadie me ha propuesto nada, salvo eso que dijo el presidente de México en una rueda de prensa.

No ha habido más que eso.

Pero usted decía en entrevista en la Sexta que recibió un mensaje de Pedro Sánchez, Juan Fernández Trigo y de Alberto Núñez Feijóo?

Sí, pero me llamaron nada más porque habían visto las declaraciones (de AMLO), pero sin proponerme nada. Yo les expliqué por qué nos conocimos en su momento, porque yo lo invité aquí a venir antes de que fuera presidente con base en que su abuelo era de aquí de Ampuero, pero no para proponerme ellos nada.

¿Qué les dijo a ellos? ¿Les propuso algo?

No, yo lo único que les dije es que esa relación viene de una amistad que nació ocho meses antes de las elecciones presidenciales donde yo lo invité a visitar Cantabria, que me costó además dar con él muchísimo y estuvo aquí tres días. Y luego a mí me invitó, junto con un cantante cubano (Silvio Rodríguez), y el que era entonces jefe del Partido Laborista inglés (Jeremy Corbyn), (y yo no conocía a ninguno de los dos), a un rancho allá en Palenque, estuvimos allá tres días, pero no para proponerme "haz algo". No, no, no.

Simplemente, las llamadas que tengo yo aquí, salvo la que me hizo el secretario de Estado para Iberoamérica, que ese sí me llamó personalmente, los demás son mensajes WhatsApp.

¿Y qué le dijo el secretario?

Que sí sería interesante recomponer esto. Le digo, "pues claro que sería interesante, yo ya sabes donde vivo", pero nada más. Y también estaba interesado por la relación que teníamos de amistad, que por qué había dicho estas cosas, que de qué nos conocíamos.

En caso de que se diera esta de mediación, ¿cuál sería su labor?

No sé, es que no veo por aquí por parte de España nadie me ha mostrado el más mínimo interés en que yo encauce ninguna relación. Yo lo que creo es que esto no es nada difícil de arreglar, simplemente creo que son cuestiones de matiz, porque si hay que pedir perdón ya digo, perdón hay que pedirnos todos, porque de ahí viene el problema, de esa famosa carta, ¿no?

Y luego, sí que hay una queja, que yo he leído en algún medio, de alguna empresa que parece que ha tenido prácticas ahí demasiado ortodoxas, ese es un tema que en todos los países del mundo. Si hay alguna empresa que no funciona correctamente, pues están los órganos oficiales y jurídicos para que hagan las cosas debidamente.

Pero yo creo que vino el tema de aquella carta de la petición de paz, yo creo que si por esa razón México y España no tienen una buena relación, me parece una tontería, yo creo que tenemos tantas razones para llevarnos bien.

¿Está fracturada la relación entre los pueblos o entre los Gobiernos de México y España?

Noo, de los pueblos no. De los pueblos yo creo que no, para nada, yo creo que es un problema político a nivel de Gobiernos, pero no de los pueblos.

Bueno, él mismo (AMLO) aclaró ese día en el que habló de mí que era un profundo admirador del pueblo español y que valoraba muchísimo la contribución de los inmigrantes. Era una cosa distinta de una relación política y una relación empresarial.

Él ama mucho a España. Aquí se sentía encantado. Yo lo he visto ahí, delante de la casa donde nació su abuelo, emocionarse. Yo lo he visto aquí en Liébana besar el Lignum Crucis, que es el mayor trofeo de la cruz de Cristo que eso es lo que hace que Liébana sea un lugar santo junto a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, emocionarse, besarla, y aquí estaba feliz y encantado. Creo que es una persona que no tiene ningún tipo de odio a España.

¿Cómo se han recibido las reformas eléctricas que se han impulsado desde el Gobierno de AMLO?

Yo no lo conozco a fondo, pero sí puedo hablar de lo que está pasando en España. En España es un escándalo.

Me he tomado la molestia de buscar cuántos expresidentes del Gobierno de España, o exministros del Gobierno de España, o exsecretarios de Estado, o exdirectores generales, han pasado por las empresas eléctricas bancarias y del gas, y me salían 170. Con sueldazos, con sueldazos.

No hace falta ser muy inteligente, ni tener una imaginación calenturienta, para pensar que unos señores que no saben de esta materia, unos son abogados, acaben en estas empresas eléctricas o del gas. Todo hace pensar que esos son fichajes de influencia, bien por lo que han hecho en el pasado, o porque pueden serles útiles para determinadas secciones.

Lo único que lamento es que no nos llevemos bien y me parece que estamos obligados, y yo creo que va a ocurrir, a tener unas grandes relaciones entre México y España. Estamos obligados.

¿Ve algún riesgo de una ruptura con España?

No. Porque yo creo que el ánimo del presidente de México es reconstruir las buenas relaciones, yo creo que está en ese ánimo. El suflé se está desinflando, ahora ha venido un nuevo embajador aquí.

A lo mejor me equivoco, pero estoy convencido de que, a no mucho tardar, va a haber una recomposición de las relaciones.

Esto estamos obligados a hacerlo. Por mil motivos no nos podemos llevar mal entre familia. Es la misma cultura, la misma genética, la misma lengua. Yo no sé por qué razón hemos perdido esos vínculos.

A tres años de que estuvo acá con AMLO, ¿cómo valora su gestión?

Tampoco tengo los datos muy concretos, pero con todo lo que nos ha tocado estos dos años, supervivir ya es un éxito. Esto de la pandemia, por si fuera poco ahora la guerra en Ucrania, han sido momentos que nadie hubiera deseado escoger para estar al mando de un país, y menos de un país tan grande como México, pero las noticias que me llegan desde ahí y alguna encuesta que conozco es que, quizá con alguna baja en su popularidad, está en unas copas de aceptación que no las tenemos aquí los Gobernantes de España.

Hace también tres años usted decía que López Obrador era una de las personas que más admiraba, ¿Mantiene esa postura?

Yo valoro un tema que forma parte de su manera de ser, que es un hombre austero y honrado. Yo no me lo imagino a él, no sé si a un familiar pueda haber hecho o haga, pero él personalmente es que es de una austeridad... Es un tío espartano, no tiene gran visión de riqueza, es un hombre honrado.

Y luego es un hombre tan concienzudo que ha sido capaz de hacer un partido y después de haber perdido varias veces, alguna vez a mi modo de ver de manera bastante rara, haber ganado unas elecciones con unos resultados de los más altos que se hayan dado en México, eso tiene mucho mérito. Es un hombre muy trabajador, muy amante de México, de su tierra y eso es algo que valoro en las personas y que me hace tener con él una relación de acercamiento.

¿Cuándo fue la última vez que hablaron y de qué?

La última vez que hablé con él fue... le mandé yo una foto con mi señora anteayer "aquí estamos comiendo". Y me llamó hace exactamente 48 horas como a las 8 o 9 de la tarde de aquí. Le mandé una foto de que estábamos comiendo los dos y ellos me mandaron una foto de que estaban comiendo en el rancho de Palenque.

Me llamaron y pues "qué tal estáis", no pasó de ahí.

"¿Qué tal Aurora? ¿Qué tal tus hijos, Beatriz?". Una llamada de simplemente devolver la fotografía que yo le había mandado con mi mujer.

Sí, me llamó el día de mi cumpleaños, que fue el 23 de enero, en que me cantó las mañanitas... Muy mal eh, jajaja.

¿Algo que quiera agregar?

Que yo creo que tenemos que arreglar este tema. Lo único que conozco es el deseo de AMLO de que pudiera yo hacer algún papel y que yo desde luego si alguien me llama para que intente mediar sin ningún cargo de nada, sin cobrar nada, yo encantado.

Pero eso tienen que ser las dos partes, no solamente desde México, también mi Presidente Pedro pues tendría que decir "mira hemos llegado a esta situación".

¿Y ve que tengan intenciones desde España?

España tiene que reconducir esto. En estas historias siempre alguien tiene que ceder algo, no hay verdades absolutas, la única verdad absoluta es que España y México no pueden llevarse mal. Sería algo imperdonable para los gobiernos que en ese momento que en ese momento estén a cargo de esos países. No lo podemos permitir, simplemente es eso.

Yo creo que esto que él (AMLO) llama "pausa" ya lleva bastante tiempo de pausa y hay que empezar a normalizar estas cosas. Y si hay que pedir perdón, que lo pidamos todos mutuamente. Todos tenemos que pedir perdón.