Quiere 'Familia Michoacana' el territorio.- Padre 'Fili'

Guerrero.- El sacerdote católico Filiberto Velázquez aseguró que desde mayo de 2023 las autoridades de Guerrero, entre ellas la Gobernadora morenista Evelyn Salgado y la Fiscal Sandra Luz Valdovinos, fueron alertadas de las amenazas contra pobladores de la Sierra del estado.

En entrevista con Grupo Reforma, acusó que las autoridades estatales decidieron "lavarse las manos" y atribuir la problemática a un pleito entre sicarios.

Velázquez, quien participa en el Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, alertó sobre la situación de excesos en la Sierra de Guerrero, en la cual estuvo el fin de semana pasado tras la masacre de cinco personas perpetrada por sicarios de "La Familia Michoacana" en Buenavista, en el municipio de Heliodoro Castillo.

¿Qué ocurrió? Las bombas fueron parejo en todos lados, fueron ataques de ese día y ataques previos en meses anteriores, ese pueblo ha sido destruido constantemente. Ese día (4 de enero), mientras estaban tratando de agarrar un marrano para poder comer, llegaron estos hombres a atacarlos; después de que los "dronearon", llegaron y los asesinaron. Todos los muertos, se especula, serían pobladores desplazados que regresaban a hacer tareas de seguridad, porque tenían sus casas ahí, animales sueltos y cultivos.

Nunca habíamos sabido que muriera alguien por esos ataques que iniciaron con drones y balazos desde mayo de 2023, fue para nosotros alarmante, había pánico, y lo primero fue entender qué había pasado. Las personas a las autoridades no le van a confiar inmediatamente qué es lo que pasó, porque no saben si hay involucramiento con el grupo que los ha atacado; la confianza la tenían en mí, en contarme y fui descubriendo poco a poco lo sucedido.

Llegué y supimos de los heridos, después esperamos a fuerzas de seguridad y vimos una comunidad vacía, animales muertos, una primaria destrozada, en la cancha dos camionetas destruidas, un escenario de guerra, rastros de bombas.

¿Por qué las amenazas y los ataques? Es una trinchera importante para "La Familia Michoacana" porque la zona está en la Sierra, pero colinda con Tierra Caliente, como lo es el municipio de San Miguel Totolapan, por eso era tan importante tomar ese último bastión, entrar totalmente a la región.

Había una paz en lo que había un pacto de no agresión entre "La Familia Michoacana" y "Los Tlacos", pero cuando se empiezan a disputar o empieza la FM a reclamar territorios de la Sierra empieza el conflicto: "ah, no me lo quieres dejar, te voy a empezar a atacar".

¿Qué opina de las autoridades y su respuesta? La Fiscalía emitió un comunicado sin sustento, miembros de la Fiscalía permitieron que pobladores recogieran restos sin protocolo, luego sugieren que no hay heridos porque pobladores no lo expresaron, que no hay desaparecidos porque nadie lo dijo; no entienden la realidad y es indignante que pueda darse esa conclusión por 5 minutos que (la Fiscal) duró ahí con su helicóptero sobre el río.

El Estado siempre se ha lavado las manos, argumentan que es un conflicto entre criminales, dicen que "Tlacos" y "Familia Michoacana" se pelean, no entienden que la población está en medio de ello. ¿Dónde está el límite de a quién le pones el título de "Tlaco", por el hecho de nacer en la Sierra.

La gente es campesina, pescadora, ellos reconocen el abandono gubernamental y que, por años, la goma de opio era la economía, pero también hay maíz, frijol.

¿Mandan los cárteles en esa zona? La confianza conmigo es por la investidura, apoyo que se ha dado y pueden contarme, pero no me dicen de todo, pues claro que no hay una libertad para poder las personas dar su testimonio, yo qué más hubiera querido que la Fiscalía pudiera con peritos recoger esas osamentas, que las familias hubieran venido a la capital a dar declaraciones, ser reconocidas como víctimas, darles lo que la ley les reconoce como víctimas, que les dieran el ADN, pero es imposible en un México donde domina el crimen organizado.

Si en la ciudad, si en un ambiente poco más próspero, cómodo, hay tanta injusticia, impunidad, qué te esperas en un sitio sin camino, sin trabajo, sin dinero, dominado por el crimen organizado y donde eres víctima del delito, lo que te queda es recoger a tu familiar, llorar y hasta ahí.

Falta la búsqueda, se quedaron cuatro unidades de Policía Estatal, y lo que la población pide es la seguridad para buscar en las brechas a las personas que faltan, pensando que fueron heridas y murieron en el camino.