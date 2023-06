Quiere AMLO nueva etapa con INE; invita a consejeros a Palacio

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quiere una nueva etapa con el INE y, como primera acción, invitó a los 11 consejeros electorales a Palacio Nacional para que se reúnan con él por primera vez en el sexenio.

"Iniciemos una etapa nueva, no de los 'INEs' que sirvieron para legitimar fraudes electorales, no el INE que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial, lo cual quedó demostrado con las declaraciones del ex director de Pemex que recibió dinero para la campaña presidencial, no este INE anterior de Lorenzo Córdova, que tenía sueldos elevadísimos, sueldos de 300, 400 mil mensuales. Me gustó mucho la decisión de la presidenta del INE que decidió bajarse el sueldo porque no lo hicieron antes", refrendó.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre una eventual reunión con los integrantes del INE, ahora presidido por Guadalupe Taddei, el mandatario federal dijo que es una posibilidad y anticipó que les pedirá imparcialidad en las elecciones de 2024.

"Hay una posibilidad de una reunión con los consejeros del INE, en Palacio, yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, libres y que no haya fraude electoral", señaló en conferencia.

Desde que arrancó su Gobierno, el mandatario federal ha cuestionado al organismo electoral, acusándolo de ser el más caro del mundo e, incluso, de no haber actuado ante fraudes electorales.

Los ataques se intensificaron por los llamados al presidente para no entrometerse en procesos electorales y por las reformas que desde el Gobierno buscan reestructurar al organismo y que finalmente no pasaron.

Las descalificaciones más constantes fueron contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes dejaron el cargo el 3 de abril pasado.

Después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los consejeros el 4 de abril, la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comenzó con las pláticas para concretar la reunión.

Taddei ha argumentado que debe existir diálogo y colaboración entre instituciones del Estado mexicano.

Antes de López Obrador, era una tradición que previo a un proceso electoral los integrantes del Consejo General del INE se reunirán con el presidente de la República en turno.