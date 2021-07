Quien no esté conforme que impugne, dice Córdova a Samuel

Ciudad de México— Si el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, no está conforme con las decisiones del Instituto Nacional Electoral, puede impugnar ante el Tribunal Electoral, afirmó el presidente del organismo, Lorenzo Córdova.

Luego de que el candidato de Movimiento Ciudadano acusara al INE de violencia de género contra su esposa Mariana Rodríguez, por pretender que se sumen 27 millones 860 mil pesos a sus gastos de campaña por sus publicaciones en redes sociales, el consejero respondió que no discutirá con nadie.

"No voy a discutir con nadie, el INE no discute con los actores políticos, se votará en la mesa del Consejo General, y quien no esté conforme tiene todo el legítimo derecho de impugnar", indicó.

Córdova insistió en que la ley es muy clara que las personas con actividad empresas no pueden hacer aportaciones en especie a las campañas electorales.

En este caso, al ser Rodríguez una influencer que cobra por promover productos o servicios en sus redes, su actividad se considera como empresarial.

"Si alguien tiene una actividad empresarial, promociona productos en sus cuentas de redes sociales, esa es su actividad empresarial, y eso no se puede donar en especie, es lo que dice el reglamento de Fiscalización, lo demás son discusiones que no le corresponde entrar al INE.

"Cada quien puede hacer lo que quiera en el ámbito de las leyes", afirmó.

Advirtió que si hay rebases de topes de gastos de campaña con los gastos que se le acumularán a las candidaturas ganadoras a gobernador, serán los tribunales los que lo determinen al momento de calificar la elección.

Alistan discusión

El caso de Mariana Rodríguez es uno de los 10 dictámenes reservados por consejeros para su discusión en la sesión de este jueves, así como el proyecto en el que se denuncia la aportación ilegal de familiares de Samuel García a Movimiento Ciudadano.

De último momento se agregó una aportación más por parte de la madre del senador, Bertha Sepúlveda, a quien se le acusa de triangular en total 11 millones 600 mil pesos, y no 9 millones 760 mil.

Mientras que su hermana Catalina dio al partido un millón 586 mil 500 pesos, y su hermano Roberto otro depósito por 840 mil pesos.

Se acusa a estos familiares de ser un puente de personas morales para realizar las aportaciones, triangulación prohibida en la legislación electoral.

Por ello se multará a Movimiento Ciudadano con 28 millones 53 mil pesos.

En total son seis dictámenes en los que se involucra a García, tres de ellos se declararon infundados, además de los dos primeros, el otro fundado es por no reportar como gastos su aparición en cuatro portadas de dos medios locales, por lo que también se aplica una multa a MC por 668 mil 160 pesos.