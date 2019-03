Quién es el 'Ecoloco', personaje a quien AMLO citó en conferencia

Ciudad de México.- Esta mañana, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador le declaró la guerra al “Ecoloco” luego de anunciar un concurso para premiar a los pueblos más limpios de México, publicó El Universal.

“Vamos a premiar a los pueblos más limpios de México, los mejores pueblos limpios y adornados, en donde están los mejores jardines. Atender la limpieza de los pueblos, no al Ecoloco, no a la basura, no a la suciedad”, dijo en su conferencia matutina.

Pero… ¿quién es el Ecoloco, recordado hoy por el presidente? Aquí te decimos quién fue ese personaje que marcó a una generación en la televisión mexicana.

El “Ecoloco", personaje de la serie llamada "Odisea Burbujas" fue conocido en México en la década de los años 80.

La serie cuenta las aventuras del Profesor A.G. Memelovsky y cinco personajes más, todos ellos, creaciones del científico. Se trataba de Patas Verdes (un sapo), Mimoso Ratón (un ratón), Mafafa Musguito (una lagartija) y Pistachón Zig-Zag (un aberrojo).

El elenco contaba con otro personaje que resaltaba por su maldad y sus ganas de destruir y ensuciar elmedio ambiente: El Ecoloco. Su misión también era sabotear las obras buenas del equipo del Dr. Memelovsky.

La frase que distinguía al “Ecoloco” era “Mugre, basura, y esmog, no hay mejor combinación”. Se desplazaba en su famoso “Mugremóvil”, con el cual incluso podía viajar en el tiempo para sabotear a su enemigo acérrimo, el doctor Memelosky.

La serie fue creada por Silvia Roche y dirigida por Enrique Segoviano. Se transmitió en la barra de Televisa entre 1979 y 1984. Tuvo un regreso con nuevos actores y personajes en 2003.

El año pasado, esta serie regresó a la pantalla chica. Canal 11 fue quien lo hizo posible, pero con el nombre de Planeta Burbujas.