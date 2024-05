Quema CNTE propaganda en sedes de partidos y del INE

Ciudad de México.- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quemaron propaganda política afuera de las sedes de partidos políticos, así como también en instalaciones del INE y Pemex en la Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas para exigir a las autoridades que resuelvan su pliego petitorio, así como en contra el 'excesivo' gasto para elecciones.

La sede nacional del PRI, en la capital del País, fue cerrada por la protesta que hicieron con un montón de carteles, mantas y lonas de candidatos, algunas de las cuales despegaron de las rejas del partido y les prendieron fuego, además de que hicieron algunas pintas como: "¿Qué ha resuelto el voto? Asesinos".

"Nos estamos deslindando de todos los partidos políticos, porque ahí se pensaba que nosotros estábamos haciendo el juego al partido oficial. Nosotros no hacemos ningún juego. Nosotros no permitiremos que nos incorporen a ningún partido político y queremos que resuelvan nuestras demandas entre todos los partidos", dijo Edmundo Cabrera, representante de la sección 9, de la Ciudad de México.

Cabrera, con un altavoz afuera del PRI, afirmó que no se retirarán ni de la Ciudad de México ni del Zócalo hasta que no les den una respuesta a sus demandas, a pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se reunirá con la CNTE hasta que pasen las elecciones; incluso, advirtió que seguirán en la Explanada en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, el próximo miércoles.

"No cederemos, así como no cedimos para la 'Marea Rosa', tampoco vamos a ceder para ningún partido político. Dentro de ocho días se hace la cierre de campaña de Sheinbaum en el Zócalo y esperemos que den respuesta a nuestras demandas antes y con gusto les dejamos el Zócalo, y si no, ahí nos quedaremos", expresó.

"No hay marcha atrás. Resistiremos. Sabemos que el Gobierno entenderá que no es porque sólo queremos, sino porque es lo justo".

Unos 100 profesores gritaron consignas afuera del PRI antes de dirigirse al INE en exigencia del aumento salarial del 100 por ciento, que se acabe de derogar la reforma educativa de 2013, y la del ISSSTE sobre pensiones, así como que se reinstalen a los maestros cesados.

"Queremos que el Gobierno reconozca las peticiones y soluciones que la gente nacional está solicitando. Entonces, esa es una medida para presionar a los partidos políticos para que influyan en el Poder Judicial y en el Gobierno", dijo Efraín Fraire, de Monterrey, Nuevo León, afuera del PRI.

Otros maestros también quemaron propaganda afuera de las oficina del PRD en la Ciudad de México y en su agenda de protestas también estaban las sedes del PT, Movimiento Ciudadano y el PAN.

Y CNTE causa caos también en Oaxaca y Chiapas

En Oaxaca, la sección 22 de la CNTE bloqueó la macroplaza, una oficina del INE y la terminal de autobuses del ADO, por lo que se suspendieron todas las corridas, y en Chiapas los profesores bloquearon las oficinas regionales de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Tuxtla Gutiérrez.

En Oaxaca, hubo algunas discusiones con ciudadanos que acusaron que les descontaron el día por la manifestación magisterial.

"Ya les dieron su aumento, ya les dieron todo, y todo ya está protestando. Así de fácil. Y eso yo no estoy de acuerdo. Están afectando, a mí ya me descontaron, ya me descontaron el día porque ya no me dejaron entrar, ya tienen su aumento, ya están cobrando quincenas adelantadas, y todavía se hacen pendejos", dijo un trabajador a un periódico local.

Este es el décimo día de protestas de la CNTE desde que se fueron a paro el martes pasado y montaron un plantón en el Zócalo de la Capital del País.