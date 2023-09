Quedé vestida y alborotada, reprocha Guerra a AMLO

Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Marcela Guerra, aseguró que se quedó "vestida y alborotada", luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no la invitó a la conmemoración del 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

La legisladora priista lamentó que el mandatario federal no convocara Poder Legislativo el cual, afirmó, no tiene inconveniente en estar presente en actos republicanos relevantes para el país.

"Yo lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar con el pueblo, con la gente en los días tan importantes para la nación", dijo.

Guerra reconoció que esperaba que, como es tradición, el Ejecutivo invitara a los poderes de la República.

No obstante, aclaró que no hacerlo se ha convertido en un estilo personal del presidente, ante el cual no pasa nada, porque el Legislativo también puede llevar a cabo sus conmemoraciones.

"Es un estilo ya personal del señor presidente, yo no pretendo polemizar sobre un tema que se decidió, el de no invitar a los poderes, no pasa nada, aquí celebramos el grito", indicó.

Informó que no ha sido convocada para los festejos del 15 y 16 de septiembre y optó por no especular sobre si se trata de un tema de género, ya que entre las ausentes en el evento de esta mañana, también estuvo la presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera.

"Yo desconozco si sea un tema de género o si sea un tema de alguna inconformidad que hay hacia un poder en específico, pero nosotros seguimos trabajando", afirmó.

Esta mañana, el presidente encabezó la ceremonia del 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en Chapultepec sin la presencia de las presidentas del Poder Judicial, blanco de los ataques de López Obrador, y del Poder Legislativo.