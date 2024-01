Quedan cortos independientes

Ciudad de México.- A menos de que logren recaudar miles de firmas en las próximas horas, los ocho aspirantes a la candidatura independiente a la Presidencia de la República no alcanzarán el registro.

Los contendientes tienen hasta este sábado para presentar al INE 961 mil 405 apoyos válidos en 17 entidades distintas, sin embargo, el más avanzado es el actor Eduardo Verástegui, quien, hasta el 1 de enero, llevaba apenas el 14 por ciento de apoyos requeridos.

El también productor reconoció que no lo logrará, por lo que advirtió que su propósito ahora será crear un partido político.

“A mí, estos obstáculos no van a detenerme porque no voy a traicionar a los cientos de miles de personas que me acompañaron y me dieron su apoyo, aunque muchos de ellos no hayan podido firmar por las fallas constantes y discriminatorias de la aplicación del INE”, afirmó.

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, apenas llevaba un 6.2 por ciento, mientras que otros seis aspirantes no lograron ni el .5 por ciento.

El camino para conseguir la candidatura arrancó el 8 de septiembre, y, durante el trayecto, la principal queja de los aspirantes fueron las fallas de la aplicación que les proporcionó el INE para registrar las firmas.

El 2 de febrero, la autoridad electoral notificará formalmente cuántas firmas recabó cada aspirante.