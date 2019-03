Quedan 73 millones sin opción a vivienda

Ciudad de México— Más de 73 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, indica que el motivo de esa exclusión son los bajos niveles de ingreso -menos de cinco salarios mínimos- de este sector, así como las deficiencias estructurales del sistema de apoyos públicos.

El organismo señala que, bajo el modelo actual, los créditos hipotecarios que otorgan los fondos Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (Fovissste) resultan inaccesibles para los mexicanos que están en los primeros cinco deciles de la población.

"Aproximadamente 73.6 millones de mexicanos se encuentran prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, al no percibir ingresos por hogar equivalentes a cinco salarios mínimos", afirma.

De acuerdo con el documento, 77 por ciento de los créditos hipotecarios en el País son ofrecidos por el Infonavit y el Fovissste; el resto, presumiblemente, por instituciones de vivienda de gobiernos estatales y municipales, sobre los que no existe suficiente información.

El Coneval sostiene que incluso cuando una persona con ingresos por debajo de cinco salarios mínimos pudiera acceder a un crédito hipotecario, le tomaría 30 años pagarlo, es decir, nueve años más del promedio establecido hasta 2015.

Además del factor económico, agrega el Coneval, otro elemento de inaccesibilidad son las fallas estructurales en la entrega de créditos hipotecarios por parte del sector público.

Según el reporte, la mayoría de estos apoyos no se va a las entidades con los mayores niveles de rezago de vivienda y de población en pobreza.

En 2015, señala, Infonavit entregó 542 mil 345 créditos hipotecarios en el País, pero estados como Nuevo Leon, Morelos y Chihuahua concentraron cerca del 30 por ciento.

En contraste, los cinco estados con la mayor proporción de población y de personas por debajo de la línea de pobreza por ingreso obtuvieron únicamente el 5.3 por ciento de los créditos.

Se trata de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala.

"Es posible corroborar que la distribución de los créditos otorgados no guarda correspondencia alguna con la situación de rezago de vivienda en el País ni con la situación de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingreso", advierte el documento.