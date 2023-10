Que violencia no empañe proceso electoral: INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a que la violencia no empañe el proceso del próximo año, en el que se disputarán más de 20 mil cargos en el país, incluida la Presidencia de la República.

Tras el asesinato de dos encuestadores de Morena en Chiapas, los consejeros advirtieron que la organización del proceso electoral no depende solo del Instituto, sido de todo el Estado, partidos y ciudadanos.

PUBLICIDAD

"En un Estado democrático, la responsabilidad de organizar las elecciones es de naturaleza compartida", expuso la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a nombre de todos los consejeros.

"Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre".

El fin de semana pasado, dos encuestadores de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, que realizaban en Chiapas el sondeo para conocer el posicionamiento de los aspirantes a la Gubernatura fueron asesinados, y uno más sigue desaparecido.

Tras calificar el hecho de reprobable, los consejeros electorales guardaron un minuto de silencio.

"Tenemos muy claro que la seguridad del País no está en las manos del Instituto Nacional Electoral, sin embargo no pararemos de hacer estos llamados para hacer un alto en el camino a que esto no continué y que no sea lo que marque el proceso electoral", afirmó Taddei en entrevista.

"No quisiéramos que las estadísticas (de hechos como éstos) se incrementaran en este proceso electoral, la intención es: ¡Paremos el tema de la violencia!".

La consejera presidenta aseguró que a partir del 7 de septiembre, cualquier suceso violento que involucre a partidos, aspirantes o de los organismos electorales forma parte de la contabilidad de incidentes por violencia del proceso.

Seguridad de candidatos

Taddei recordó que en cada estado funcionará una mesa de seguridad, en la que están involucradas las áreas de seguridad estatal y federal, así como el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).

Una vez que inicien las precampañas y campañas, dijo, ahí se canalizarán las solicitudes que lleguen sobre custodia de aspirantes y cualquier tema de inseguridad que impacte en llos procesos federal o local.

La presidenta del INE aclaró que la seguridad que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum es una iniciativa federal, en la que no tiene que ver el Instituto.

"Tenemos que tener todos los protocolos de seguridad porque estamos frente a un inicio de campaña para la Presidencia de la República, los protocolos no los impone el Instituto sino el Estado mexicano, hay que cuidar a los candidatos", explicó.

"Va a haber más de 280 mil candidatos solicitando y llamando al voto. Entonces la seguridad se dará (a quien lo pida) por parte de las instituciones de gobierno y por parte de nosotros las solicitudes que recibamos y llevemos a estas mesas".

En cuanto al personal del INE y los organismos locales que trabajará en campo, en particular miles de capacitadores que prepararán a los funcionarios de casilla, la consejera presidenta aclaró que en el camino se irán viendo las complicaciones y se actuará en consecuencia.

Por ejemplo, expuso, se analizará en qué áreas o localidades no se puede transitar y en cuáles se necesitan protocolos especiales, como estar acompañados de policías estatales o de la Guardia Nacional.

Medidas concretan se aplicarán, agregó Taddei, en aquellos casos de difícil o nulo acceso por condiciones geográficas o sociales.