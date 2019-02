Que veredicto de 'El Chapo' sirva de lección: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el veredicto contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en Estados Unidos, es enseñanza para quienes piensan que lo más importante es el dinero y el lujo barato.

"Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo", expresó.

Se dijo respetuoso de la actuación de las autoridades estadounidenses y hasta llamó a los delincuentes a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos al margen de la ley.

"No le deseamos mal a nadie. Me gustaría que quienes tomen estos caminos, recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son, de una u otra forma, sufrimientos", expresó.

Cuestionado sobre el destino de los funcionarios que brindaron protección o actuaron en complicidad con el líder del Cártel de Sinaloa, López Obrador advirtió que no frenará ninguna indagatoria que se encuentre en curso.

Sin embargo, insistió en que su prioridad no es concentrarse en el juicio contra quienes delinquieron en el pasado, sino ver hacia adelante.

"No se van a detener los procesos y si se presentan las denuncias, se van a atender. Sin embargo, políticamente, mi postura ha sido muy clara desde la campaña. Soy partidario de que pensemos hacia adelante. Se pueden castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro", expresó.

"No apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, a estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al País. Si queremos abrir los expedientes, empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Para ser más claros, una consulta para enjuiciar si existen elementos desde Carlos Salinas, hasta EPN, pasando por Zedillo, Fox y Calderón".

Insistió en que él es partidario de condenar y desnudar al régimen neoliberal y su política de pillaje, saqueo, engaño y secuestro del Gobierno para ponerlo al servicio de una "minoría rapaz".

"No quisiera que regresen los mismos y que vuelvan a imponer un régimen autoritario, corrupto, inhumano que nos llevó a la crisis de México. Por eso lo más importante es que la gente sepa en qué consistió este régimen autoritario", advirtió.

"Yo voy a defender que no nos quedemos anclados en el pasado y hacer compromiso de cero corrupción, cero impunidad y una etapa nueva".