¿Qué ocurre en Puebla con la ceniza del Popocatépetl?

Puebla.- Más de 20 municipios de la entidad, al menos, se encuentran tapizados de ceniza por la reciente e intensa actividad del volcán Popocatépetl, en Puebla.

En un recorrido en los municipios de Puebla capital, San Pedro Cholula, Nealtican, Calpan y San Nicolás de los Ranchos, Grupo Reforma constató este domingo que las calles de comunidades, carreteras y plazas públicas quedaron blanquizcas de los residuos del coloso.

En estos puntos de la entidad es notoria la baja afluencia de personas en vía pública y, quienes salieron a realizar actividades al aire libre, mayoritariamente portan cubrebocas.

La caída de ceniza es copiosa en estos sitios, que se nota también en los toldos de vehículos y áreas verdes, como en la Plaza de La Concordia, en San Pedro Cholula, y en la Zona Cívica y Cultural 5 de Mayo, en Puebla.

Cuentan pobladores cómo se protegen de ceniza volcánica

Arturo Matías, habitante de Cholula, porta cubrebocas y lentes para cubrirse del material volcánico.

"Está cayendo mucha ceniza desde la semana anterior, pero hoy amanecimos con más", comentó en entrevista.

"No quise salir sin el cubrebocas, porque me cuidé mucho por el Covid y ahora no vaya a pasarme que me enferme de la garganta por la ceniza", comentó.

Otras personas salen en familia, pero igualmente se protegen.

Isaac Ruiz, otro poblador de este Municipio cercano a la capital estatal, bajó de su vehículo con su bebé en brazos y lo cubrió con una manta.

"Aquí en Cholula se siente más la caída de ceniza que en Puebla, por eso no sabíamos que está peor, pero ya traemos cubrebocas", justificó.

En Santiago Xalitzintla, Municipio de San Nicolás de los Ranchos, se puede escuchar el tremor del volcán, un estruendo que ya no causa miedo a los pobladores.

Aunque la presencia de nubes impide la visibilidad directa del volcán Popocatépetl, en el cielo se distingue la columna de ceniza que viaja al este desde el cráter.

En las comunidades se aprecia la "lluvia" del polvo mineral que se acumula en espacios abiertos.

Las autoridades han recomendado a la población a evitar actividades al aire libre.

Sin embargo, en San Nicolás de los Ranchos y en Nealtican, hay familias que salen a sus compras de mercado.