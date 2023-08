Que no haya cacicazgos en la UNAM.- AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no va opinar sobre el proceso de selección del siguiente Rector de la UNAM, no obstante, deseó que se acaben los "cacicazgos" en la Máxima Casa de Estudios.

"Nada, nada, es autónoma la Universidad, a ellos les toca a resolver, a los universitarios, ellos tienen que resolverlo, si están lanzando una convocatoria es porque lo están haciendo de conformidad con la normatividad vigente", manifestó.

"No me corresponde a mi opinar, es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto. Yo deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia y justicia, y honestidad. Y desde luego autonomía. Pero en el sentido estricto, autonomía. Que no haya cacicazgos.

La UNAM informó el lunes que el próximo 21 de agosto emitirá la convocatoria para la selección del próximo Rector para el periodo 2023-2027, lo que marcará el inicio del proceso institucional del nombramiento.

Dicha convocatoria establecerá las distintas etapas del proceso para relevar al Rector Enrique Graue y las formas en que se recibirán las opiniones de la comunidad. El periodo del Rector dura cuatro años, con posibilidad de ser reelegido una sola vez.

"No creo que eso no lo deba decir, pero claro. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere", añadió López Obrador.

En otro tema, López Obrador subrayó que, por ley, tiene que integrar al proyecto de presupuesto la solicitud de recursos que haga el Instituto Nacional Electoral (INE), que para el próximo año ascenderá a más de 23 mil millones de pesos para los comicios de junio.

Sin embargo, anunció que este miércoles ventilará en su conferencia mañanera el costo de las elecciones en nuestro País, en comparación con otras naciones como Estados Unidos, Brasil y Costa Rica, ya que lo considera oneroso.

"Es que una elección de muchas autoridades, 23 mil millones. Hagan la investigación, hagan la tarea y mañana nos dicen cómo estamos, se hace el comparativo con otros países para que informemos a la gente. O sea, cuánto se gasta en Estados Unidos, en Francia, en Japón, en Brasil, en Costa Rica", expresó.

"Nosotros en el Ejecutivo ese presupuesto lo que hacemos es que lo integramos al presupuesto general, sin tocarlo. Es como el presupuesto que envía Hacienda el Poder Judicial. Ellos mandan su presupuesto. Entonces se envía al Congreso".

La Comisión Temporal de Presupuesto del INE respaldó en lo general el anteproyecto de presupuesto para el proceso electoral de 2024, con una bolsa de 23 mil 757 millones de pesos.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que solicitarán a la Cámara de Diputados 2 mil millones de pesos adicionales, que significan 11 por ciento más que en la elección de 2018, lo que consideró un gasto austero.

"Nosotros no podemos modificar, cambiar, lo que envía el Poder Judicial a Hacienda. Igual que en el caso del INE, se manda al Poder Legislativo, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto", añadió.

"Ellos sí pueden hacer cambios al presupuesto que se envía, lo que nosotros enviamos. Pero nosotros no. Entonces hay que esperar a ver que resuelve Desde luego se tiene que hacer el análisis de acuerdo a población, el voto por ciudadano".