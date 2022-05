'Que Los Ángeles sea la sede mundial de la fraternidad', pide AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el Gobierno de Biden invite a todos los países a la Cumbre de las Américas, para que Los Ángeles, lugar del encuentro, sea la sede mundial del diálogo y la fraternidad.

En la mañanera se preguntó al mandatario federal si ya había recibido la invitación, y dijo que no ha podido revisar correspondencia.

-¿Ya recibió la invitación?, se le cuestionó.

"No, pero no ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor si ya Relaciones Exteriores recibió la invitación o en la oficina y como he estado fuera pues no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema, lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad. Que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad", afirmó.

"Para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo, por eso vamos a esperarnos".

López Obrador indicó que hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos para invitar a todos lo países y que no ha habido un rechazo total.

"Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día seis al nueve, del seis al 10 y estamos a 23 de mayo, falta todavía tiempo, faltan más de 10 días y se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos, al menos", indicó.

"Han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante y faltan días, yo espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones, mejor una vez que ya tengamos todos los elementos vamos aquí a fijar nuestra postura".

'Zaldívar, un verdadero impartidor de justicia'

Andrés Manuel López Obrador elogió de nuevo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al asegurar que es un verdadero impartidor de justicia.

"Es un hombre honesto, íntegro, sí le importa la gente no es una persona de malas entrañas, es un verdadero juez, impartidor de justicia. Es mi impresión", dijo en conferencia matutina.

El 16 de diciembre de 2021, el tabasqueño celebró que Zaldívar afirmara que la corrupción en el Poder Judicial se ha erradicado.

"El ministro presidente es un hombre honrado, íntegro, no tengo ninguna desconfianza, pero hace falta limpiar como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Entonces, a mí sí me gustó (el discurso) porque antes los presidentes de la Corte no hablaban de corrupción, la corrupción no existía", comentó.