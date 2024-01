Que Gobierno administre y aporte a pensiones: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Gobierno federal pueda administrar las pensiones y a su vez ayude a empresarios con las aportaciones para que el trabajador reciba una jubilación digna.

"Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla. Que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones, eso lo logramos hace tres años, ellos se comprometieron a incrementar las cuotas; sin embargo, no es suficiente".

"Lo que vamos hacer es un análisis, una corrida para ver cuánto necesitamos y que el Gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado. No (vamos a desaparecer las Afores), vamos a buscar la forma (de ayudar), yo lo que quiero es quién administre. Es otra cosa, puede ser la Afore o puede ser directamente el Gobierno; lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna", comentó López Obrador en conferencia.

El pasado fin de semana, el Mandatario federal ofreció dos nuevas reformas antes de concluir su sexenio: una para las pensiones de los trabajadores y otra para que el incremento de salarios no esté por debajo de la inflación.

"Hago también el compromiso con ustedes, me lo plantearon el sindicato de maestros y otros trabajadores, vamos a revisar la contrarreforma laboral de (Ernesto) Zedillo, la de las pensiones", dijo AMLO en referencia a los cambios que a finales de los 90 crearon las Afores.

"Vamos a hacer una propuesta", añadió, "porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termine ni siquiera reciba, porque así está esa reforma, su salario de cuando estaba en activo, sino sólo la mitad, si le va bien, de ese salario".

Esta mañana, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal explicó que actualmente el Estado no realiza aportaciones a trabajadores del Seguro Social, por lo que la intención es que el Gobierno ayude a los empresarios con esta tarea.

"El Estado no participa, no aporta, son los empresarios, es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el Gobierno a ayudar para que sea gradual y después el sector empresarial. Pero, de entrada, el Gobierno no participa, a lo mejor lo que tiene que ver con el ISSSTE, pero no con los trabajadores del Seguro Social", mencionó.

El Presidente señaló que los dirigentes de los Gobiernos anteriores fueron "muy irresponsables" al hacer leyes que perjudicaron las pensiones que recibirían los trabajadores al jubilarse.

"(Buscamos que el trabajador tenga) lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra, fue muy irresponsable lo que hicieron", añadió.