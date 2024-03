¿Qué campañas exigen líderes sociales?

Ciudad de México.- Ante esta pregunta, diversos activistas, académicos, líderes sociales y víctimas de violencia compartieron sus demandas a candidatas y partidos políticos por las campañas electorales por la Presidencia que iniciaron este 1 de marzo.

Carla Humphrey

Consejera del INE

Nuestro País debe tener campañas de propuestas, de agendas claras y compromisos verificables, pero principalmente es la oportunidad de ver campañas distintas por la cantidad de mujeres involucradas en elecciones, algo que no habíamos tenido.

Aspiramos por campañas sin violencias: de género, política, política contra las mujeres en razón de género, pero en general, campañas sin violencias. Creo que es a lo que aspiramos todos los mexicanos: campañas con propuestas y sin violencia.

Janine Otálora

Magistrada del TEPJF

Que la disputa por el poder sea congruente con la aspiración de ocupar un cargo de elección en democracia. Esto es, convicción por el respeto y cumplimiento de la ley.

Que lo que convenza sean las propuestas y principios de las candidaturas, no la descalificación ni la violencia.

Que quienes contiendan asuman su responsabilidad para la transición pacífica del poder y con respeto a los resultados en las urnas.

Que los procesos electorales sean respetados, libres de injerencias indebidas. Que las campañas sirvan para escuchar a la ciudadanía y que su voluntad se traduzca en un mejor País.

Ernesto López Portillo

Instituto para la Seguridad y la Democracia

En seguridad, justicia y construcción de paz exijo que las candidatas sepan de lo que hablan cuando hacen ofertas, que se conecten a la innovación y las buenas prácticas. Que no engañen con la puerta fácil de la mano dura, ofreciendo más despliegue armado y mayores penas de prisión.

Y quizá lo más importante: que enseñen que no están de lado de la impunidad y muestren ideas creíbles para reducirla. Exijo que sean personas compasivas. No me provoca esperanza alguna quien desprecia el sufrimiento de millones en este País de atrocidades y barbarie.

Rolando Cordera

Economista

Exigiría de los partidos, y desde luego de las aspirantes a la Presidencia, claridad en cuanto a la manera en que están viendo y entendiendo a México y sus grandes problemas.

Exijo claridad en cuanto a lo que somos y dónde estamos, para desde ahí poder hacer un esfuerzo de perspectiva sobre hacia dónde podemos ir y hacia dónde queremos ir.

Esa es la síntesis que yo querría escuchar y leer. ¿Dónde estamos y hacia dónde realmente queremos y podemos ir?

María Elena Ríos

Activista, feminista y saxofonista

Nos convertimos en valientes para romper los eslabones de la política rancia que ha subyugado a las mayorías.

Nosotras, las de aquí afuera, las de realidades duras, que resisten a la brutal violencia de un México feminicida, hemos logrado grandes avances para que respeten nuestros derechos humanos y de las infancias, incluso para que por fin una mujer pueda ser presidenciable.

Llevar a nuestros agresores nuevamente al poder, significa un grave retroceso.

Si por alguna razón alguien lo justifica, de nada habrá servido declararse prieta si se abraza a la misma blanquitud que nos mata.

Adrián Lebarón

Activista por la paz

Solo con elecciones primarias se evitarían candidatos vinculados al crimen organizado, exijo campañas sin cuartos de guerra, sino con cuartos de paz; exijo campañas sin candidatos ni dinero del crimen organizado, sin candidatas asesinadas y sin que Andrés Manuel López Obrador meta las manos a la elección.

Exijo también campañas con las familias de las víctimas, con diálogos promovidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Filiberto Velázquez

Sacerdote

Las campañas electorales presidenciales deben promover la reconciliación, inclusión y diálogo para contribuir a la construcción de paz.

Es crucial evitar discursos polarizadores, enfocarse en propuestas que aborden causas subyacentes de conflictos y comprometerse con procesos de reconciliación nacional.

Los “malos” nos han dado una lección, si ellos pueden reconciliar diferencias, por qué los “buenos” no pueden ponerse de acuerdo.

Espero que abracen la Agenda Nacional de Paz como una brújula que dirija los esfuerzos a una definitiva transformación de la justicia.

José Abugaber

Presidente de Concamin

La madurez y la tolerancia deben privar en estos momentos en que la ciudadanía quiere escuchar propuestas para confrontarlas y tomar la decisión del sentido de su voto.

La democracia es el único instrumento legítimo para arribar al poder, y la mayoría de los mexicanos exigimos que nuestro voto se cuente bien y se respete.

Leonardo Lomelí

Rector de la UNAM

Considero que las campañas políticas son oportunidades para reflexionar y debatir sobre los retos y las oportunidades de nuestro País.

En ese sentido, sería altamente deseable que se procurara dar un debate de altura entre las distintas plataformas políticas, en vez de sucumbir a las tentaciones de la mercadotecnia o, lo que es aún peor, de la descalificación personal o ideológica.

En virtud de lo anterior, hago votos porque la sociedad mexicana en su conjunto se dé una pausa para reflexionar sobre el pasado reciente, el presente y sobre el futuro deseable, exigiendo a los partidos y a las coaliciones propuestas viables para atender los principales problemas que aquejan a nuestra nación.

Patricia Manzanares

Víctima de violencia

Que ofrezcan un buen proyecto para buscar a todos los desaparecidos y en seguridad, pues ya está el crimen adentro de las mismas instituciones.

Estamos cansadas de estarles proponiendo proyectos y que no nos presentan nada ni nos digan nada.

Que se invierta en búsqueda de personas, porque es inaceptable que las personas desaparezcan; que se retome lo que las familias de desaparecidos habíamos avanzado, porque el Presidente nos vino a tumbar todo.

Luis Rubio

Columnista y presidente de México Evalúa

Respuestas específicas: ¿Cómo va a resolver el problema de la inseguridad?

¿Cómo va a resolver el problema del agua?

¿Qué papel debe jugar el sector privado en la economía?

¿Cuál considera que debe ser nuestra relación con Estados Unidos?

¿Cómo plantea resolver el problema de la migración y tránsito hacia Estados Unidos?

¿Entiende la importancia de los contrapesos al poder presidencial?

¿Cómo lidiará con el Presidente López Obrador?

¿La democracia es una forma de gobierno que usted considera importante?

Arturo Brizio

Exárbitro mundialista

Exijo de las campañas electorales un privilegio de las propuestas sobre la denostación.

Atribuirle todos los males pasados y futuros al adversario entraña, además de una falacia, una burla al electorado.

Es menester el respeto al árbitro electoral, sobre todo en los tiempos que corren donde los diversos actores políticos parecen buscar, más que la promoción legal de sus candidatas y candidatos, la argucia para violar la ley.

Exijo que los diversos aspirantes a un cargo público dejen de lado la tentación de realizar una guerra desde el anonimato de las redes sociales.

Que lo que prive sea un ejército de ideas y no de bots.

Jorge Alcocer

Fundador Voz y Voto

Será la elección más grande por el número de cargos en disputa y la de menor número de candidatos presidenciales desde 1982.

En el arranque, las dos candidatas ocupan el centro del escenario, el tercero no ha logrado captar la atención.

Cabe exigirles que nos digan qué proponen para los siguientes 6 años, en asuntos fundamentales como seguridad, educación, salud, uso del agua y cambio climático.

Que sus discursos ayuden a serenar a la sociedad y que motiven al electorado a votar el 2 de junio, sabiendo que México es la casa de todos y una de ellas será responsable, por 6 años, de conservarla, segura, en paz y orden.

Luis Arriaga

Rector de la Ibero

Desde la Ibero apelamos al sentido de responsabilidad histórica de quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestro País. Un País que requiere respuestas claras a problemas de enorme complejidad en materia de pobreza, violencia, derechos humanos, sustentabilidad ambiental, Estado de derecho y democracia.

Por eso hemos invitado a las y los candidatos a venir a la Ibero para que puedan dialogar con nuestra comunidad universitaria sobre esta agenda. Sí así lo hacen, daremos un ejemplo de civilidad democrática. México no se merece menos.

Francisco Robles

Arzobispo de Guadalajara

Los próximos tres meses de campañas electorales en el País deben desarrollarse sin guerra sucia entre actores políticos y con austeridad de los partidos, que eviten el golpeteo, las acusaciones y descalificaciones personales, y se concentren en una campaña con grandes miras en la construcción del bien común, ante una sociedad desgarrada por la violencia y la pobreza, consecuencia de la corrupción e impunidad.

Con altura política se evitará que las campañas se conviertan en más de lo mismo, propiciando el hartazgo de la gente. Demandamos, con autoridad, que no se haga dispendio de los recursos económicos

Santiago García

Rector de la Universidad Panamericana

Ante la elección más trascendental en la historia de nuestra joven democracia, es crucial que las campañas sean propositivas, enfocadas en proyectos sólidos y que busquen el bien común.

Deben privilegiar las ideas sobre los ataques.

Valorar el pasado sin dejar de mirar hacia un futuro más ilusionante y mucho más allá de las urnas.

Es preciso abordar los problemas de fondo, con realismo.

No solo hablar, sino escuchar a todos los ciudadanos. Que resalte la ilusión de servir, y no las ansias de poder. Ojalá.

Miriam Lizbeth Martínez

Estudiante de posgrado en #IberoDialoga

Exigimos campañas que miren personas, que no olviden que antes de un voto, buscamos ejercer una vida digna, que muchos no logran por desigualdades enormes que impiden el acceso y la calidad de servicios.

Exigimos campañas que no prometan ni se comprometan a eliminar programas, leyes u organismos solo porque provienen del partido opositor y hay que “borrarlo todo”.

Por favor, nos urgen campañas que no inciten al odio, sino a la capacidad de logro, al proyecto más completo, a una visión de largo plazo y bien común.

Emma Fernanda Borrayo

Federación de Estudiantes del Tec de Monterrey, Santa Fe

Hay mucho que esperar en estas campañas, desde debates públicos de calidad en donde los candidatos presenten su agenda con propuestas concretas y alcanzables.

No queremos escuchar lo mismo de siempre, esas promesas que sabemos, son olvidadas cuando los candidatos llegan al poder.

Debe de haber espacios de intercambio de ideas con los jóvenes, quienes somos alrededor de un tercio de los votantes, y sin duda tenemos mucho que aportar en la construcción de este País.

Que existan estos espacios de escucha maximizan el valor de la participación juvenil y motivan a más jóvenes a sentirse parte del proceso electoral y participar.

Juan Carlos Mondragón

Empresario

Que por encima de todo exista paz social, independientemente de si los ánimos políticos se exaltan, pues sobre todas las cosas está la seguridad del mexicano.

Que no se genere una inseguridad, ya no hablo solamente de la inseguridad per se que ya vivimos, sino ahora alimentada, por el calentamiento político; mientras haya paz social dentro de una democracia, se puede dirimir, discutir, apelar o estar a favor o en contra de un candidato a otro, mientras exista diálogo y paz social; esas son las campañas que deberíamos estar buscando.

Ángel Bañuelos

Empresario

El sueño es que sea una campaña con propuestas.

Estamos cansados de escuchar a todos contra todos. Yo creo que debe ser de unión, de propuestas para México y, con base en esas propuestas, nosotros tomar nuestras decisiones.

Ya se pierde demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en estar tratando de denostar al otro candidato.

Que sea un proceso limpio, transparente, sin que nadie se meta y que sean los propios candidatos y sus propuestas los que nos ayuden a tomar una decisión como ciudadanos.

Marcelina Bautista

Activista y fundadora del Sindicato de Trabajadoras del Hogar

Esperamos una campaña que tenga buen mensaje, empezando por combatir la violencia de género, que incluya ofertas de trabajo.

Tiene que haber mucha responsabilidad de las personas que están haciendo campaña y no estar inventando cosas que no puedan cumplir.

También debe haber un respeto entre las candidatas y el candidato cuando estén discutiendo, porque lo primero que se empieza a ver es cómo están discutiendo para ganar una presidencia y al final van a dirigir un país y van a dirigir la vida de millones de personas.

Eduardo Diazmuñoz

Director de orquesta y compositor

Que ya no sean más de lo mismo, ya no les creemos.

A ningún político le creemos ni la hora con reloj en mano.

Que sean sinceros, aunque les cueste trabajo.

Que sean honestos, para mí ya es un sueño guajiro, pero que hablen con el corazón en la mano y no en el bolsillo.

Cecilia Noguez

Física, Premio Nacional de Ciencias

Que las propuestas estén acompañadas de objetivos y metas claras que sean medibles a 6 meses, 1 año, 3 y 6 años.

Esto con el fin de que haya un plan detrás de ellas y no solo ideas y conceptos comunes.

De esta forma se podrá ver si el plan funciona o hay que hacer ajustes o si son necesarios cambios importantes.

Me gustaría saber si la ciencia y la tecnología formarán parte de sus proyectos. También saber qué papel juegan en las propuestas y qué plan existe alrededor de estos temas, desde un punto de vista integral. Formación, Desarrollo, Aplicación. Es decir, considerando toda la cadena de producción hasta la de consumo.

Santiago Aguirre

Director del Centro PRODH

Desde los derechos humanos, esperamos escuchar en las campañas propuestas claras para enfrentar la violencia y el aumento del control territorial delincuencial, sobre todo en regiones donde la línea entre el Estado y la criminalidad ya no existe.

Cuatro puntos son esenciales: ¿Qué políticas se impulsarán para reducir homicidios?

¿Cómo se revertirá el protagonismo militar, reconstruyendo controles civiles externos sobre los castrenses?

¿Qué se propone para mejorar las fiscalías, pues son éstas -no la Corte- el real nudo de impunidad?

¿Qué medidas se adoptarán para enfrentar la crisis de desapariciones y el rezago forense, con participación de las familias?

Rogelio Cabrera

Arzobispo de Monterrey y presidente de la CEM

Que las campañas electorales se centren en dar a conocer claramente las propuestas de cada candidato, manteniendo en todo momento el respeto a la persona y el sostenimiento de la paz social.

Y por parte de los ciudadanos, que mantengamos el interés al estar bien informados, para cumplir responsablemente con el compromiso de votar.

David Garza

Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey

Como institución apartidista que promueve la democracia, fomentamos en nuestra comunidad la responsabilidad de informarse, involucrarse en los procesos electorales y hacer escuchar su voz en los ejercicios democráticos de nuestro País.

En ese sentido, esperamos que las campañas electorales estén abiertas al diálogo y a la participación ciudadana, temas prioritarios para los diferentes sectores de la vida pública del País, así como para la formación académica y cívica de nuestras y nuestros estudiantes.

Santos Guzmán

Rector de la UANL

Como ciudadano y representante de la comunidad universitaria de la UANL pedimos a todos los actores políticos participar en la contienda electoral en un ambiente de respeto, igualdad, equidad y, sobre todo, con propuestas concretas y bien fundamentadas que estén encaminadas a resolver las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad.

Mario Páez

Rector de la UDEM

Que las campañas sean un ejercicio en el que se difunda información verídica, que invite a la ciudadanía a fortalecer su capacidad de análisis crítico.

Es importante que en este periodo veamos propuestas constructivas y no ataques entre candidatos o difamaciones.

Por último, es muy necesario que se respeten las elecciones como un ejercicio de nuestra democracia.

Caintra Nuevo León

Conscientes de que la democracia es la base de nuestra sociedad brindando certeza y facilitando las inversiones, desde Caintra estaremos presentes en este proceso electoral fomentando la participación de los ciudadanos e impulsando el voto informado.

Tanto en las campañas como el día de las elecciones, empresarios y personal de la Cámara participarán como observadores electorales con el fin de vigilar que la elección se lleve a cabo de forma adecuada.

Edición e Información: REFORMA Nacional

Síguenos en @reformanacional