Que AMLO se meta a trabajar no a elección, pide 'Alito'

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se meta en el proceso de la Oposición y que se dedique a combatir la inseguridad.

Por la mañana, el mandatario consideró vergonzoso que "Alito" Moreno le pidiera a Beatriz Paredes declinar y con burla expresó "Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta".

"Lo primero que hay que decir, porque como dicen, todo lleva jiribilla, todo lleva manzanas envenenadas y dardos envenenados".

"Lo que hay que hacer es que se ponga a trabajar, que para eso lo eligieron los mexicanos, para que trabaje, para que genere mejores condiciones de vida, y los que estamos en el trabajo político, en la competencia política, bueno, generar propuestas para ganarnos la confianza de la gente, y que no se meta en la elección", declaró en entrevista en la Cámara de Diputados.

Le exigió que cumpla con su responsabilidad como encargado de ser el presidente de la República y que asuma su responsabilidad de garantizar paz, armonía y tranquilidad en el país.

Agregó que le guste o no, hay más de 160 mil homicidios, más de cuatro mil secuestros y más de cuatro mil feminicidios.

"Es un desastre, en prácticamente el 60 por ciento del país no se puede transitar, y no lo decimos nosotros, lo dicen todas las agencias, lo dicen todos los datos, en eso se tienen que abocar, en que haya medicamentos, en que haya buen servicio de salud, en que esté resuelto el tema educativo, el que haya buena generación de empleo y no están concentrados en la elección, en el proceso electoral", manifestó Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados.

Cuestionado por el rumbo que tomó el proceso del Frente Amplio por México y si no era darle la razón al presidente, Alejandro Moreno dijo que no se puede quedar bien con todos.

"No puede quererse quedar bien con todos, fíjense, hace unos 10 días decían: no, ahora sí, todos a declinar, a sumar a la candidatura de unidad y a trabajar. Ahora como están, otros opinan otra cosa. No.

"Nosotros vamos a trabajar por la fortaleza del Frente Amplio. El Frente Amplio ha sido un éxito extraordinario. Hoy no se habla en estos días nada más que del proceso, de los extraordinarios foros, se habla de Xóchitl, se habla de Beatriz, se habla del PRI, se habla del PAN, se habla del PRD, se habla de la enorme participación de la sociedad civil, y no se habla de las 'corcholatas', no están", señaló.