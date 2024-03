Que AMLO actúe con Samuel como lo hizo conmigo: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que abra una investigación al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que lo haga con la vehemencia con la que el tabasqueño expuso las facturas de sus empresas el año pasado.

En su edición de este miércoles, Reforma publicó que uno de los proveedores más favorecidos con contratos del Gobierno de Nuevo León ha triangulado, por medio de una compañía "hermana", al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico creado por Samuel García y su padre.

"Ya salió el peine: ahora entiendo por qué ya no se fue de candidato a la Presidencia de la República. Siempre se supo que la familia está relacionada con temas de facturas y me parece muy lamentablemente la manera en que se le paga a una empresa temas de comida y luego pasa a otra y luego pasa a una empresa de él y su papá, que son socios", planteó en entrevista la candidata opositora en esta ciudad fronteriza.

"Ojalá y el presidente actúe con la fuerza y la vehemencia con que lo hizo conmigo, exhibiendo la totalidad de mis facturas, de mis estados de cuenta con la empresa de Samuel, él tiene esa información. Él sabe si es cierto, pero eso es un beneficio directo del Gobierno de Samuel hacia la familia."

En opinión de Gálvez, este escándalo "se tiene que investigar y castigar; pero, al parecer, el presidente perdona a sus aliados. A aquellos que me van a atacar, por supuesto, no les va a aplicar... los va a perdonar la ley; pero es lamentable por Nuevo León. Yo pediría que se respete la presunción de licencia, pero las evidencias, como están presentadas por Reforma, me parecen contundentes."

"Y que Samuel no ande diciendo que lo sacaron el PRI y el PAN, más bien lo sacaron sus corruptelas", sostuvo.

Exige PRI a Samuel dar la cara

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, emplazó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a explicar los millones de pesos que ha recibido su despacho jurídico, por medio de triangulaciones de proveedores de su Gobierno.

"El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene que dar la cara y dar explicaciones a la ley sobre los desvíos millonarios que se han detectado en su gestión", exigió en redes sociales.

Aseguró que el desvío de 200 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León es una de las tantas razones por las que el emecista abandonó su candidatura presidencial y volvió corriendo al cargo.

"Se apuró a regresar a ocupar la Gubernatura de la entidad porque sabía que toda su corrupción saldría a la luz", aseguró.

Señaló que cada día es más claro que Movimiento Ciudadano "es el refugio de los esquiroles y corruptos".