Pueblo quiere democracia, no violencia: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este medio día a las autoridades de los tres niveles de Gobierno garantizar la seguridad de las candidatas y candidatos que participan en el proceso electoral.

A través de su canal de WhatsApp, el Mandatario federal difundió un mensaje en el que advirtió que los ciudadanos quieren democracia y no violencia.

"El proceso electoral se llevará a cabo con urbanidad política y respeto. Llamamos a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno a garantizar la seguridad de las y los candidatos. El pueblo desea democracia, no agresiones ni violencia", expresó.

Esta mañana, en su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal respondió al planteamiento de su partido Morena, que pidió al Gobierno hacer una excepción en Guanajuato y otorgar protección a los aspirantes locales a cargos de elección popular.

Sostuvo que su Administración está dispuesta a colaborar, siempre y cuando sean los gobernadores de las entidades federativas quienes soliciten la ayuda.

El pasado lunes, Gisela Gaytán, candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Celaya, fue asesinada a balazos durante uno de sus primeros actos de campaña.

Solicitud de fondos a EU no es chantaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que la petición a Estados Unidos para que aporte fondos por 20 mil millones de dólares para promover el desarrollo en países expulsores de migrantes no es un chantaje al Gobierno de su homólogo Joe Biden.

"La solicitud para que aporte recursos a la atención de migración no es un chantaje. Insistimos en la importancia de resolver este fenómeno a partir de la cooperación", expresó a través de su canal de WhatsApp.

"Lo malinterpretan planteando que lo que estamos haciendo es chantajeándolos y no es así".

Hoy por la mañana, el mandatario mexicano fue cuestionado sobre las declaraciones del aspirante presidencial republicano, Donald Trump, quien advirtió que, de ganar la elección en noviembre próximo, no aportará nada para financiar la propuesta financiera de AMLO.

Trump le contestó que él no le daría ni 10 centavos para el tema migratorio, se le advirtió.

"No, pues nunca nos ha dado", respondió entre risas.

Tras criticar que Estados Unidos se niegue a invertir con el pretexto de que Gobiernos de América Latina son corruptos, el jefe del Ejecutivo federal reprochó que den prioridad a la ayuda, slo cuando se trata de armamento.

"Ya lo he escuchado, no solo durante el Gobierno del presidente Trump, sino también con el presidente Biden, de que eso no resuelve el problema porque los gobiernos de América Latina y el Caribe son muy corruptos y es tirar el dinero", señaló.

"Y es como una excusa, como un pretexto para no ayudar en nada o ayudar, por ejemplo, en cuestiones armamentistas, lo que hacían aquí con el Plan Mérida, que regalaban helicópteros artillados, armas, cuando lo que se necesita es atender las necesidades de la gente".