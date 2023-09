Pudo Ejército ser omiso en Iguala, reconoce AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Ejército pudo ser omiso al no evitar el secuestro de los normalistas de Ayotzinapa.

"No fue, eso sí, un operativo que el ejército encabezó, no, no fue de esa manera, sí hay una participación, pero de qué tipo, puede ser por omisión, que tenían información y no actuaron para evitar que los miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales secuestran a los jóvenes".

El conferencia, el mandatario reveló que hubo una rebelión al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) a tal grado que Alejandro Gertz, titular de la dependencia, tuvo que tomar la indagatoria del caso Iguala directamente.

"Cuando se tomó esta decisión de hacer justicia, hubo una rebelión al interior de la Fiscalía y de la Fiscalía especial, incluso estuvieron en desacuerdo los expertos, renunciaron ministerios públicos, terminó haciendo el trabajo de formulación de escritos para órdenes de aprehensión el fiscal general Gertz Manero, ahi nos dimos cuenta que adentro había gente que no quería que llegáramos a la verdad, y seguimos adelante.

"Toda la información se entrega, son las instrucciones y para mi orden en cuanto a cómo enfrentar este asunto, cómo tratarlo, todo esto requiere de preparación, tengo tres momentos que estamos viendo, primero, qué pasó la noche de septiembre, qué hicieron con los jóvenes, dos, todo lo que armaron después para engañar, la fabricación de delitos, por ejemplo torturaron gente para armar la verdad historia, o que todos los jóvenes habían sido calcinados en el basurero de Cocula, y lo tercero, que es lo que a mi me importa más, encontrar a los jóvenes, donde están, y en eso estamos avanzando, aprovecho para hacer de nuevo un llamado a los que participaron que tienen información, a todos, que nos ayuden a saber dónde están".

En un escrito dirigido al titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el jefe del Ejecutivo reconoció que el nuevo Fiscal del caso, Rosendo Gómez, le informó que solicitaría órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército.

"Me informo que va a solicitar órdenes de aprehensión de 16 elementos de tropa oficiales y mandos de la Secretaría de la defensa nacional, quién es presuntamente, mantenía en relación con la delincuencia organizada y por lo mismo no habitaron la desaparición 43 estudiantes en la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

"(...) En la atención a lo anterior solicito que se apoya esta diligencia, manteniendo bajo vigilancia a este personal, con el propósito de que sí, se autorizan las respectivas órdenes de aprehensión, no puedan fugarse ni tratar de evadir los procesos judiciales", señala el escrito.

Ayer, antes de reunirse con los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala, López Obrador aseguró que es falso que la Sedena negara información del caso Ayotzinapa, como aseguran los familiares de los estudiantes y el GIEI.