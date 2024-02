Proyectan mínima posibilidad de un sismo mayor por falla

Ciudad de México.- Es poco probable que las fallas geológicas que atraviesan la CDMX provoquen un sismo de magnitud superior a 5, con graves repercusiones, pero urge analizarlas y evaluar la infraestructura de forma permanente, destacó Pedro Vera, jefe del departamento de Posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Después de que el Gobierno de la Ciudad de México anunció que será desarrollado un estudio sobre los enjambres de microsismos que se intensificaron en 2023 y continúan en lo que va de 2024, el experto del IPN respaldó la investigación.

"Es necesario saber qué tipo de falla es la de Mixcoac, específicamente cuáles son algunas características geométricas de esta falla, si queremos eventualmente entender sus implicaciones", dijo.

Vera proyectó que la posibilidad de un sismo mayor es latente, pero mínima.

Y enfatizó en que una de las acciones prioritarias ante la ocurrencia de los temblores por fallas en la CDMX, entre ellas, la de la zona de Plateros, que atraviesa las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, es la inspección y monitoreos permanentes de la infraestructura, tanto superficial como subterránea.

De acuerdo con el especialista, la probabilidad de que no se registre un sismo grave se debe a que las placas en fricción bajo la CDMX no son de gran dimensión, por lo que la energía que pudieran liberar en caso de un movimiento brusco no sería extrema.

El experto recordó que los microsismos son de corta duración, de manera usual de magnitud menor a 4 y de poca profundidad, como el caso de la zona de Mixcoac, de menos de 1.4 kilómetros de profundidad. Otras que se han detectado son en Copilco, Mixhuca, Santa Catarina y San Lorenzo Tezonco.