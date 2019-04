'Proyección de crecimiento de Hacienda es conservador'

Ciudad de México— Tras considerar que los técnicos de Hacienda se quedaron "cortos" en la proyección de crecimiento para este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que el país crecerá 2 por ciento.

"La proyección que presentó Hacienda al Congreso es un estimado prudente, conservador, para no contradecir a quienes están elaborando proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de México", dijo en su conferencia de prensa al ser cuestionado sobre el tema.

"Si ustedes revisan el documento que presenta Hacienda es muy parecido al diagnóstico que tiene el Banco de México".

Para este 2019, la Secretaría de Hacienda redujo la estimación del crecimiento económico del país de un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento a uno de entre 1.1 y 2.1 por ciento.

El Jefe del Ejecutivo dijo que respeta el pronóstico de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, porque se actúa con responsabilidad y seriedad, no obstante, consideró que se quedaron cortos.

"Considero, y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatar, se está grabando lo que estoy diciendo, yo creo que se quedaron cortos en la proyección.

"Que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos dos por ciento este año, ese es mi pronóstico, dos por ciento y el año próximo vamos a crecer ya tres por ciento, y apuesto, trato hecho", afirmó.