Provoca olas Marea Rosa

Ciudad de México.- La Marea Rosa provoca olas en la víspera de la manifestación en el Zócalo este domingo donde apoyarán a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada.

La plancha central, recién remodelada por el gobierno capitalino, se encuentra ocupada en una de sus orillas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que ayer ampliaron su plantón y asentaron casas de campaña alrededor del asta bandera.

Los activistas magisteriales rechazaron ayer en una reunión con AMLO el aumento salarial del 10 por ciento anunciado el miércoles y decidieron quedarse en campamento en el Zócalo con lo que quitarán espacio a la manifestación de la Marea Rosa.

Las vallas metálicas que resguardan el Palacio Nacional se mantendrán con el argumento de cuidar el recinto de actos de vandalismo, "provocadores" y "extremistas".

La petición de la candidata de Oposición, Xóchitl Gálvez a AMLO para que fuera izada la Bandera Nacional el domingo durante la manifestación tuvo una respuesta positiva del presidente quien ayer prometió que así ocurrirá.

"No hay mala intención, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque pues es nuestro símbolo.

"Ayer me mandó una carta (Xóchitl Gálvez), vamos a buscar la forma de que se ice la bandera. Vamos viendo cómo le hacemos, y va estar la bandera el domingo", manifestó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manifestación de la Marea Rosa se convertirá en un cierre de campaña metropolitano para Gálvez y Taboada.

Las agrupaciones ciudadanas que conforman el movimiento que surgió inicialmente en 2023 en defensa del INE y de la Corte, convocaron a Xóchitl Gálvez, quien encabeza la candidatura a la Presidencia, y al aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, para arroparlos y convertirlos en sus candidatos para el 2 de junio.

Entrevistados en Palacio Nacional, tras reunirse con el Mandatario López Obrador, los docentes adelantaron que no buscarán la confrontación con los integrantes de la Marea Rosa.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la CDMX, negó que busquen un choque con los simpatizantes de Xóchitl Gálvez, a pesar de que los partidos, dirigentes y empresarios que la respaldan impulsaron la reforma educativa que la CNTE rechazó.

Pese a las olas, los promotores de la concentración de la Marea Rosa aseguran que hay optimismo para llevar a cabo la movilización.

"No hay 'Plan B'. Nosotros esperamos que se muevan (el CNTE). Las ocasiones anteriores, hayan sido intencionales o no, primero nos pusieron una contingencia ambiental y eso no detuvo a la gente, y luego nos han quitado la bandera, como para desincentivar a la gente", recordó Amado Avendaño, del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones convocantes.

Los organizadores auguran que el Zócalo se llenará y además manifestaciones en otras 100 ciudades mexicanas y extranjeras.