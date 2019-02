Protestan por recorte a estancias infantiles

Ciudad de México— Representantes de estancias infantiles de todo el país protestaron ayer por la cancelación del subsidio para los niños de madres trabajadoras.

De igual forma se incorfomaron por la reducción del presupuesto para este programa que pasó de 4 mil 70 millones en 2018 a 2 mil 41 millones.

A decir de las manifestantes, en su amplia mayoría mujeres, el subsidio mensual de 950 pesos por niño fue suspendido en enero y febrero en las 9 mil 300 estancias infantiles que hay en el país.

Dichas guarderías son operadas por particulares y atienden a menores de cuatro años de padres de bajos recursos y a cambio de atender normativas federales, reciben un subsidio gubernamental.

Las manifestantes, provenientes de todo México, se concentraron en el Zócalo desde las 5:00 horas y protestaron frente a Palacio Nacional, luego caminaron a la Cámara de Diputados y más tarde acudieron al Senado, donde fueron recibidos por legisladores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de la manifestación había intereses del PAN.

“Lo primero que me preocupó fue la situación de las estancias infantiles, porque no sabemos en qué condiciones están los niños y no queremos tener problemas”, planteó.

Operadores de estancias respondieron al mandatario.

“Nos acusa de ser panistas, a pesar de que estuvimos funcionando con el PRI también, y en cambio le ofrece apoyo a los Cendis del PT, que esas sí son utilizadas políticamente”, reprochó Isabel Montenegro, de la estancia Lucecita, ubicada en Álvaro Obregón, CDMX.